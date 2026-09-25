Prenderanno il via lunedì 28 settembre 2026 i lavori di restauro e riqualificazione dei portici di Calata Cuneo a Imperia, con conclusione prevista entro il mese di maggio 2027. L’intervento è stato illustrato dal sindaco Claudio Scajola agli esercenti della zona, accorsi numerosi per visionare in anteprima i dettagli e i rendering del nuovo assetto urbano.

Tutela storica e arredo moderno

L’opera mira a salvaguardare i tratti distintivi del porticato senza rinunciare a una moderna valorizzazione degli spazi pubblici:

Preservazione dell’identità architettonica originaria della struttura porticata.

Interventi mirati di tutela e conservazione della materia storica.

Introduzione di soluzioni contemporanee per migliorare la vivibilità dell’intera area.

Aree di sosta e verde lungo la banchina

Il rinnovamento degli spazi introdurrà elementi studiati per favorire la passeggiata e la frequentazione dell’affaccio sul mare:

Allestimento di nuove zone interamente riservate alla sosta dei passanti lungo la Calata.

Installazione di sedute concepite come eleganti contenitori dedicati al verde urbano.

Il piano degli interventi

La realizzazione del progetto, che trasformerà il volto di uno dei punti più caratteristici della città, vede la compartecipazione del fondo regionale europeo P.R. FESR Liguria 2021-2027 insieme allo stanziamento di risorse provenienti direttamente dal bilancio comunale.