Venerdì 11 settembre, alle ore 21:15, il Teatro Soms “La Fraterna” di Viguzzolo alzerà il sipario per ospitare l’operetta più celebre e amata dal pubblico: “La Vedova Allegra” di Franz Lehár. L’evento, a ingresso completamente libero, promette una serata all’insegna dell’intrattenimento e del romanticismo della Belle Époque ed è organizzato dall’Associazione Culturale “Lyricum”.

Il Festival e i promotori

Lo spettacolo si inserisce nel prestigioso cartellone dell’Alexandria Opera Festival, l’attesa rassegna dedicata alla grande musica lirica che sta animando l’intera provincia di Alessandria. L’iniziativa, ideata e curata dalla stessa Associazione Lyricum, gode del fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e vanta il patrocinio della Fondazione SLALA, di Alexala e, per la tappa viguzzolese, della locale S.M.S. La Fraterna.

Tra intrighi politici e amori parigini

Il pubblico sarà trasportato nella scintillante Parigi di inizio Novecento per seguire le vicende della giovane e facoltosa vedova Hanna Glavari. La donna è l’unica erede di un immenso patrimonio che il piccolo regno di Pontevedro è determinato a trattenere entro i propri confini per scongiurare una disastrosa bancarotta nazionale.

Per impedire che Hanna sposi uno straniero, l’ambasciatore pontevedrino affida il delicato compito di riconquistarla al conte Danilo, sua antica fiamma. La narrazione si svilupperà così tra divertenti equivoci, gelosie, intrighi sentimentali e appassionate dichiarazioni, il tutto scandito dalle intramontabili note del celebre valzer verso un immancabile lieto fine.

Il cast e la direzione artistica

A dar vita ai complessi intrecci amorosi e politici sul palco sarà un cast composto da artisti di grande esperienza nel panorama lirico. Di seguito l’elenco degli interpreti e i rispettivi ruoli:

Tomoko Okabe (soprano) nel ruolo della protagonista Hanna Glavari.

(soprano) nel ruolo della protagonista Hanna Glavari. Giampaolo Guazzotti (tenore) nelle vesti del conte Danilo.

(tenore) nelle vesti del conte Danilo. Manuel Pierattelli (tenore) nei panni di Camille de Rossillon.

(tenore) nei panni di Camille de Rossillon. Maria Giovanna Michelini (soprano) come Baronessa Valencienne.

(soprano) come Baronessa Valencienne. Angelo De Bello nel ruolo del Barone Mirko Zeta.

nel ruolo del Barone Mirko Zeta. Gianni Marchesotti nella parte di Njegus.

nella parte di Njegus. Gian Carlo Zotti (tenore) nel ruolo di Cascada.

(tenore) nel ruolo di Cascada. Flavia Lombardo, che interpreterà le signore Kromow e Bogdanovitch.

L’allestimento vedrà la fondamentale partecipazione del Maestro Concertatore al pianoforte, Umberto Battegazzore. L’impatto visivo della serata sarà inoltre impreziosito dalle coreografie e dalle danze curate da Silvia Bruzza con le Anime Gitane, mentre la cura dell’audio e del suono sarà affidata all’esperienza di Andrea Imelio.