L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha introdotto un nuovo totem multimediale per il rilascio dei certificati anagrafici, acquistato grazie ai fondi PNRR del bando “Risorse in Comune”. Con questa tecnologia di ultima generazione, la città diventa la prima in Liguria a offrire uno strumento che permette ai cittadini di accedere in modo semplice, autonomo e immediato ai servizi demografici.

Semplificazione e agevolazioni per i frontalieri

Il nuovo dispositivo, posizionato direttamente presso l’Ufficio Anagrafe, è pensato per snellire le procedure e offrire un supporto concreto alla comunità. Come evidenziato dall’Assessore agli Affari generali Simone Bertolucci: «La digitalizzazione dei servizi pubblici deve tradursi in strumenti concreti che rendano più semplice la vita dei cittadini. Questo nuovo totem permetterà di ridurre le attese e le code agli sportelli, comunque da sempre molto efficienti, e di offrire un servizio più rapido e accessibile».

Attraverso il totem è possibile scaricare autonomamente tutti i certificati anagrafici, inclusi quelli di nascita, di stato civile e di residenza. Una particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle esigenze dei lavoratori frontalieri:

Il dispositivo consente di ottenere il certificato di esistenza in vita, un documento essenziale per chi percepisce una pensione estera.

Il certificato può essere rilasciato in esenzione dall’imposta di bollo.

Come accedere ai servizi digitali

Oltre alla postazione fisica presso gli uffici comunali, l’Amministrazione ha ampliato le modalità di accesso ai documenti anagrafici attraverso diverse piattaforme digitali:

Una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune.

L’applicazione “Smart ANPR”, disponibile per il download sugli store Apple e Android per scaricare i certificati direttamente da smartphone o PC.

Il portale nazionale ANPR del Ministero dell’Interno, accessibile tramite SPID o CIE.