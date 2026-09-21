Venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 18:00, il Salone del Senato di Palazzo Langosco (sede della Biblioteca Civica “G. Canna” di Casale Monferrato) ospiterà l’incontro culturale intitolato “A l’ombra d’la tur” – La Torre Civica di Casale Monferrato tra memoria e futuro. L’appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, è dedicato alla valorizzazione del monumento nell’ambito della sua candidatura al censimento 2026 dei Luoghi del Cuore FAI.

Un monumento simbolo tra storia e legame affettivo

La Torre Civica di Casale Monferrato custodisce una storia secolare: sopravvissuta a incendi e ricostruzioni, oggi si innalza integra e maestosa dominando il panorama cittadino di giorno e trasformandosi in un suggestivo polo di luce durante la notte. Conosciuta anche come Torre di Santo Stefano per via della vicina chiesa, rappresenta il fulcro della vita della comunità, i cui tempi sono regolati da generazioni dal suono delle sue campane.

Per tutelare e valorizzare questo straordinario patrimonio, l’Associazione Orizzonte Casale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha candidato la Torre al censimento nazionale dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Il programma dell’incontro e gli interventi

L’evento proporrà un approccio inconsueto e intimistico, partendo proprio dal titolo in dialetto casalese ripreso da un vecchio brano musicale per rievocare il legame sentimentale con il monumento. Il programma della serata prevede:

L’introduzione di Sergio Cabella di Orizzonte Casale, che illustrerà motivazioni e aspettative della candidatura FAI.

Il ricordo di Mario Ferotti, noto musicista casalese e autore del brano dedicato alla Torre, affidato a Sergio Salvi.

La relazione di Antonella Perin, presidente dell’Associazione Arte e Storia, focalizzata su ricerche e approfondimenti storici.

Il racconto di Silvana Mossano, giornalista e scrittrice, incentrato sulle vicende umane rielaborate nel suo romanzo “Quando si fa la luna piena” e su aneddoti legati alla Torre.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre possibile esprimere direttamente il proprio voto per la Torre Civica come “Luogo del Cuore” FAI, compilando i moduli cartacei oppure online inquadrando il QR code presente sulle locandine.