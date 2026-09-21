A pochi giorni dal suo insediamento, la neo-dirigente dell’Istituto Marconi, Dott.ssa Lorenza Daglia, insieme alla vicaria prof.ssa Gabriella Bellingeri e ai docenti referenti, ha incontrato i giovanissimi studenti delle classi prime e le loro famiglie per dare ufficialmente il via al nuovo anno scolastico e illustrare l’ampia offerta formativa della scuola.

Un’offerta formativa ricca e rispondente al territorio

L’evento di accoglienza si è tenuto giovedì 9 settembre nella Sala polifunzionale Mons. Remotti, all’interno dell’area della ex Caserma Passalacqua, grazie alla gentile concessione del Comune di Tortona e alla presenza del Sindaco Federico Chiodi. Durante l’incontro è stata presentata la vasta gamma di indirizzi che compongono la realtà dell’istituto tortonese:

Il Liceo di Scienze Applicate.

I corsi tecnici: Informatica e Telecomunicazioni, Amministrazione, Finanza e Marketing, Meccanica e Meccatronica, Chimica, Materiali e Biotecnologie.

Le recenti proposte curriculari: Trasporti e Logistica, e il corso Professionale Servizi Commerciali con curvatura turistica.

Le parole della Dirigente e il Patto Educativo

Nel corso dell’intervento, la Dott.ssa Daglia ha sottolineato l’importanza della collaborazione corale all’interno della comunità scolastica: «Ciascuno debba fare la sua parte: docenti, personale Ata, genitori, studenti e studentesse, perché la formazione sia serena e inclusiva e le opportunità che l’Istituto offre siano sfruttate al meglio, non lasciando nessuno indietro, dando ai ragazzi la possibilità di diventare cittadini consapevoli e responsabili del domani». Cuore pulsante di questa sinergia resta il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola, famiglia e studente, le cui linee guida vengono sottoscritte tramite il registro elettronico.

La Dirigente ha infine rivolto un augurio speciale alle famiglie e ai ragazzi: «Chiedo alle famiglie di affiancare regolarmente i propri figli in questo importante percorso di crescita e di formazione: abbiamo bisogno di voi per sostenere i nostri ragazzi. A loro, a tutti gli studenti, che sono i destinatari delle nostre attenzioni e del nostro lavoro, rivolgo l’augurio di raggiungere i loro traguardi, passo a passo, nella consapevolezza di doversi impegnare perché nulla si ottiene senza determinazione ed impegno. Mi auguro che in tutti i giorni di questo anno di scuola ognuno di noi possa avere, in coscienza, la tranquillità di aver svolto al meglio la propria parte».

L’inizio delle attività è stato inoltre impreziosito dalla tradizionale visita augurale del Sindaco, prof. Federico Chiodi, che ha portato il suo saluto direttamente nelle due sedi dell’Istituto.