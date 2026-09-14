Un nuovo punto di riferimento inclusivo per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni e per le loro famiglie è da oggi realtà a Imperia. Presso il Polivalente di piazza Duomo ha infatti preso vita il progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, uno spazio aperto e accogliente pensato per permettere agli adolescenti di incontrarsi, sperimentare i propri talenti e trovare figure adulte pronte all’ascolto e all’accompagnamento nel delicato percorso di crescita.

Il contrasto alla dispersione scolastica

L’iniziativa non si rivolge esclusivamente a chi attraversa momenti di fragilità, ma si propone come un’opportunità di crescita, relazione e valorizzazione delle inclinazioni personali aperta a tutti.

Tra le finalità prioritarie del progetto figura infatti il contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica. L’obiettivo è intervenire tempestivamente ai primi segnali di disaffezione, offrendo percorsi personalizzati di sostegno, recupero e orientamento. In questo modo si punta a guidare i giovani verso il proseguimento degli studi, la formazione e un inserimento consapevole nel mondo del lavoro, rafforzandone l’autonomia, l’autostima e le competenze relazionali per renderli protagonisti attivi del proprio futuro.

Sei spazi attrezzati e gli orari

La nuova struttura è stata curata nei minimi dettagli e allestita con sei ambienti differenziati per rispondere a ogni esigenza dei giovani frequentatori:

Una sala relax e un’ area ristoro , ideali per favorire i momenti di aggregazione.

e un’ , ideali per favorire i momenti di aggregazione. Un’ area didattica e una sala informatica (dotata di sei postazioni computer) dedicate allo studio e alla formazione.

e una (dotata di sei postazioni computer) dedicate allo studio e alla formazione. Una stanza dell’arte e una sala musica (completamente equipaggiata con diversi strumenti) per lasciare spazio alla libera espressione creativa.

Attualmente, il centro osserva un orario di apertura provvisorio: dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 19:00, e il sabato dalle ore 14:00 alle 21:00.

Il commento del Sindaco e dell’Assessore

“Con DesTEENazione offriamo alla città un presidio educativo e sociale di fondamentale importanza”, ha dichiarato il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola. “Vogliamo che ogni ragazzo senta di avere a disposizione un luogo sicuro in cui esprimersi, trovare ascolto e sentirsi parte attiva della comunità”. Secondo il primo cittadino, infatti, “investire sui giovani significa dare risposte concrete al presente per gettare le basi di un territorio più coeso e consapevole”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore alla Comunità solidale, Laura Gandolfo, che evidenzia l’importanza del centro a supporto degli istituti cittadini: “Questo progetto rappresenta un alleato prezioso per l’intero sistema scolastico. Prevenire la dispersione scolastica significa intercettare i bisogni dei ragazzi prima che le difficoltà diventino insormontabili”. Grazie a questi nuovi spazi e ai percorsi di orientamento, conclude l’assessore, “accompagniamo gli studenti nel far emergere le proprie potenzialità, affiancando le famiglie in questo delicato percorso di crescita”.

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