Dal 20 settembre al 15 novembre 2026, la provincia di Alessandria si trasforma in un grande palcoscenico per la danza contemporanea grazie alla terza edizione della rassegna “DIFFUSA”. L’iniziativa, creata e promossa dall’Associazione di Promozione Sociale ‘Radic’Arte’, proporrà 18 spettacoli ed eventi collaterali con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolar modo i giovani, alle arti performative, valorizzando al contempo luoghi storici e spazi urbani del territorio.

I luoghi del festival e l’attenzione all’inclusione

L’edizione di quest’anno amplia i propri orizzonti per diffondere la danza in maniera sempre più capillare. Oltre ai territori di Alessandria, Novi Ligure e Pasturana, il festival farà tappa in due nuove e prestigiose location storiche: l’Area Archeologica di Libarna (nel comune di Serravalle Scrivia) e il Complesso Monumentale di Santa Croce (a Bosco Marengo).

Il cartellone è pensato per il grande pubblico, con una spiccata attenzione all’accessibilità: prosegue infatti la preziosa collaborazione con LISten, associazione impegnata nella sensibilizzazione sul tema della disabilità sensoriale. Oltre agli spettacoli dal vivo, il programma prevede numerose attività collaterali pensate per lo sviluppo della partecipazione giovanile e la formazione di nuovi pubblici, tra cui talk, incontri con gli artisti, laboratori di movimento e momenti di aggregazione come dj-set e aperitivi.

I protagonisti di livello nazionale e internazionale

A nutrire il ricco calendario della rassegna saranno compagnie e artisti di altissimo profilo, scelti per portare con continuità nel Basso Piemonte le loro poetiche. Tra i protagonisti che si esibiranno figurano:

Lost Movement e Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto

Compagnia EgriBiancoDanza e Spellbound Contemporary Ballet

Noemi Piva, Giulio Santolini e Lorenza Guerrini

Equilibrio Dinamico, Ilaria Bagarolo (aka Gary), Edoardo Battaglia e Alice Pan

Compagnia Simona Bertozzi e Dispari Teatro

Sara Ariotti, Kyda Pozza e Chiara Mucciarella (giovani artiste under 25 selezionate per la giornata dedicata ai nuovi autori)

Un cantiere di cittadinanza attiva

L’Assessora alle Politiche Giovanili, Vittoria Oneto, sottolinea il valore sociale e aggregativo del progetto: “‘DIFFUSA’ non è soltanto un cartellone di appuntamenti culturali, ma un vero e proprio cantiere di cittadinanza attiva, dove i luoghi e gli spazi urbani dei nostri territori diventano palcoscenici di rigenerazione”. La volontà, prosegue l’Assessora, è quella di credere fermamente che “investire sui linguaggi contemporanei e dare spazio alle energie delle nuove generazioni significhi restituire identità, bellezza e futuro alla nostra comunità, rendendo i giovani protagonisti attivi della vita culturale”.

A guidare l’intera macchina organizzativa è la Direttrice Artistica Chiara Borghini, che ribadisce l’obiettivo di “avvicinare la danza alle persone, portandola anche al di fuori di contesti convenzionali come teatri e luoghi di performance”. In merito alle nuove location storiche, Borghini ringrazia le istituzioni e i numerosi partner coinvolti, sottolineando come la fiducia riposta nel progetto testimoni “la voglia di portare un’offerta culturale nuova per il territorio, di pari passo con la risposta positiva dei pubblici che ci accompagnano nelle nostre attività”. Un successo che spinge gli organizzatori a “impegnarci sempre di più per valorizzare la danza, un linguaggio ancora percepito come di nicchia, spesso per semplice diffidenza piuttosto che per una scelta consapevole”.

Rete istituzionale e informazioni utili

Il progetto vanta il contributo di istituzioni quali il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, oltre a una fitta rete di enti locali, istituti scolastici e associazioni culturali del territorio.

Per ulteriori informazioni, dettagli sul programma e contatti è possibile consultare il sito web ufficiale dell’associazione all’indirizzo www.radicarte.it o scrivere a info@radicarte.it.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!