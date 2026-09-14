Il Comune di Diano Marina ha dato il via libera a un nuovo intervento di manutenzione dedicato al verde pubblico cittadino. L’Amministrazione ha infatti formalizzato l’affidamento dei lavori necessari per il ripristino e la sistemazione delle aiuole situate nei pressi della Scuola Materna in località Cioso Canepa.

L’assegnazione dei lavori

L’ente ha proceduto all’assegnazione dell’incarico individuando un’impresa specializzata del territorio. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalla ditta “Tree Service” di Massimo Lupi, azienda che ha sede nel limitrofo comune di Villa Faraldi. L’intera procedura tecnica e operativa è stata gestita dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune, guidato dall’ingegner Elena Muscarella.

Tempistiche e regole del cantiere

Per garantire un’esecuzione tempestiva dell’intervento, limitando al minimo i disagi per la comunità scolastica, l’Amministrazione ha stabilito tempistiche e regole precise per l’impresa esecutrice:

Le opere di sistemazione dovranno essere obbligatoriamente concluse entro il termine perentorio di 30 giorni, calcolati a partire dal momento dell’affidamento.

Per tutelare l’ente da eventuali rallentamenti, in caso di ritardo rispetto alla scadenza concordata verranno applicate specifiche penali giornaliere.

L’azienda incaricata dovrà garantire il rispetto integrale delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e la corretta assunzione di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali.