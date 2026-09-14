Il Comune di Diano Marina ha dato il via libera a un nuovo intervento di manutenzione dedicato al verde pubblico cittadino. L’Amministrazione ha infatti formalizzato l’affidamento dei lavori necessari per il ripristino e la sistemazione delle aiuole situate nei pressi della Scuola Materna in località Cioso Canepa.
L’assegnazione dei lavori
L’ente ha proceduto all’assegnazione dell’incarico individuando un’impresa specializzata del territorio. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalla ditta “Tree Service” di Massimo Lupi, azienda che ha sede nel limitrofo comune di Villa Faraldi. L’intera procedura tecnica e operativa è stata gestita dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune, guidato dall’ingegner Elena Muscarella.
Tempistiche e regole del cantiere
Per garantire un’esecuzione tempestiva dell’intervento, limitando al minimo i disagi per la comunità scolastica, l’Amministrazione ha stabilito tempistiche e regole precise per l’impresa esecutrice:
- Le opere di sistemazione dovranno essere obbligatoriamente concluse entro il termine perentorio di 30 giorni, calcolati a partire dal momento dell’affidamento.
- Per tutelare l’ente da eventuali rallentamenti, in caso di ritardo rispetto alla scadenza concordata verranno applicate specifiche penali giornaliere.
- L’azienda incaricata dovrà garantire il rispetto integrale delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e la corretta assunzione di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali.