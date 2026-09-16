Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, lungo la strada statale 10 nei pressi di Spinetta Marengo. Nello schianto, che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, ad avere la peggio è stato il centauro di 57 anni, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, con ferite molto gravi e in prognosi riservata.

La dinamica e l’arrivo dei soccorsi

L’impatto si è verificato all’altezza di una concessionaria, nel tratto situato poco dopo la rotonda di Marengo. Le condizioni del cinquantasettenne sono apparse subito critiche. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure all’uomo e disporne l’immediato trasferimento al nosocomio per le cure del caso.

I rilievi e i disagi al traffico

Oltre all’equipe medica, sul luogo del sinistro sono giunti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. A questi ultimi spetta il delicato compito di effettuare i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’arteria stradale: durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, si sono registrati lunghi incolonnamenti, rallentamenti e forti disagi alla circolazione lungo tutto il tratto interessato.

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