Sabato 19 settembre la città di Tortona accoglierà l’esordio ufficiale della “Cargo Bike Malabrocca”, in occasione della terza edizione della Pedalata Notturna per Ciclisti Lenti. L’iniziativa non competitiva, che collegherà Tortona a Viguzzolo, sarà l’occasione ideale per inaugurare il nuovo mezzo acquistato dalla locale sezione FIAB, nato con l’obiettivo di diventare un simbolo concreto di mobilità sostenibile, inclusione e partecipazione, con un’attenzione speciale rivolta alle famiglie e all’intrattenimento dei più piccoli.

Un progetto di rete dedicato ai bambini

La nuova Cargo Bike, supportata dalla Fondazione CR Tortona e da una raccolta di contributi che ha coinvolto diverse realtà del territorio, è al momento “anonima”. Nei prossimi giorni, tuttavia, sarà personalizzata e resa inconfondibile grazie ai loghi di FIAB, all’hashtag #siamotuttimalabrocca e ai marchi di coloro che ne hanno reso possibile l’acquisto: Fondazione CR Tortona, FIAB Monferrato, Finotti Biciclette, La Drogheria di Angelo e Maddalena e Il Grande Airone – Locanda in Castellania.

La vera novità riguarderà proprio l’impiego del mezzo per i più piccoli. All’arrivo a Viguzzolo, dopo il buffet, i bambini iscritti potranno infatti salire sulla Cargo Bike e fare un giro da passeggeri per le vie del paese, accompagnati in totale sicurezza dagli organizzatori.

A spiegarne il motivo è Claudio Cheirasco, referente di FIAB Tortona: «Ci siamo resi conto che i bambini patiscono parecchio il dover restare all’interno della Pieve in una forma troppo “passiva”. Sono pieni di energia e, soprattutto durante una pedalata, seppur dedicata ai ciclisti lenti, preferiscono attività più dinamiche. È per questo che abbiamo pensato di offrire loro questa possibilità».

La bicicletta speciale promette di essere una grande attrazione: «Sui bambini la Cargo Bike ha un fascino persino superiore a quello che esercita sugli adulti – ha aggiunto Cheirasco – e siamo sicuri che tutti vorranno provare questa esperienza. Invitiamo quindi le famiglie con bambini ad iscriversi alla Pedalata».

Il programma della Pedalata Notturna

La manifestazione si articolerà garantendo intrattenimento, riflessione e convivialità, seguendo questo programma dettagliato:

Ore 19:15 – Ritrovo: appuntamento ai Giardini dell’Area Matteotti a Tortona (nei pressi del Bar Central Park).

appuntamento ai Giardini dell’Area Matteotti a Tortona (nei pressi del Bar Central Park). Ore 19:30 – Partenza: avvio ufficiale della pedalata. Ad accompagnare la serata ci sarà la musica di Radio 59 Muse Tortona di Sergio Muratore, che presenterà l’Inno ufficiale dell’evento intitolato “Siamo noi i veri campioni”.

avvio ufficiale della pedalata. Ad accompagnare la serata ci sarà la musica di Radio 59 Muse Tortona di Sergio Muratore, che presenterà l’Inno ufficiale dell’evento intitolato “Siamo noi i veri campioni”. Ore 20:15 – Ristoro: arrivo sul prato della Pieve Romanica di Viguzzolo e buffet curato dalla Bottega di Jessica Tosonotti.

arrivo sul prato della Pieve Romanica di Viguzzolo e buffet curato dalla Bottega di Jessica Tosonotti. Ore 21:00 – Momento istituzionale e Talk: dopo i saluti dei rappresentanti dei Comuni di Tortona e Viguzzolo, Dino Antonelli modererà il talk “Racconti a Pedali”, dedicato alla ciclabilità quotidiana, al cicloturismo e alle storie legate alle due ruote.

dopo i saluti dei rappresentanti dei Comuni di Tortona e Viguzzolo, Dino Antonelli modererà il talk “Racconti a Pedali”, dedicato alla ciclabilità quotidiana, al cicloturismo e alle storie legate alle due ruote. Ore 21:45 – Percorso serale: avvio del percorso notturno attraverso Viguzzolo, prima del rientro verso Tortona.

avvio del percorso notturno attraverso Viguzzolo, prima del rientro verso Tortona. A seguire – Gran finale: conclusione dell’evento al Bar Central Park (via De Gasperi, 6) con la cerimonia della Maglia Nera alla presenza di Serena Malabrocca, nipote di Luigi. Seguirà il tradizionale “bicchiere della staffa”: ai partecipanti sarà servito il vino Malabrocca (una Barbera frizzante prodotta da Cascina Roveta), versato direttamente dal produttore Ezio Roveta.

Ultime iscrizioni disponibili

Le iscrizioni per l’evento, che prevede posti limitati, sono ancora aperte. L’organizzazione invita chiunque fosse interessato a registrarsi preferibilmente entro la serata di giovedì 17 settembre, compilando il modulo online disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/Notturna2026.

L’iniziativa è promossa da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale Viguzzolese. L’evento gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Tortona e Viguzzolo e della Provincia di Alessandria, inserendosi a pieno titolo nel ricco calendario del Settembre Viguzzolese e della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

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