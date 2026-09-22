Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 14:00, gli spazi del Museo Orsi faranno da cornice al “Laboratorio Incantato a tema vegan”, un appuntamento speciale all’insegna dell’arte e della fantasia. L’iniziativa, promossa sotto il nome di “Sassincantati”, invita i partecipanti a immergersi in un’atmosfera magica per dipingere e personalizzare dei piccoli sassi con messaggi e disegni legati al rispetto per il mondo animale.

Creatività e messaggi positivi

L’evento propone un’attività manuale semplice ma dal profondo significato: trasformare la superficie dei sassi in vere e proprie opere d’arte in miniatura. Coerentemente con il tema vegan della giornata, le creazioni artistiche saranno ispirate ai valori dell’empatia verso tutte le specie.

Il focus del laboratorio è infatti quello di unire l’espressione pittorica alla sensibilità ambientale, veicolando messaggi positivi attraverso i colori. Un esempio del tipo di creazioni proposte è la raffigurazione di un simpatico maialino accompagnato dalla frase “I maialini sono cani rosa”, un dolce invito a guardare agli animali con affetto e senza pregiudizi.

I dettagli dell’appuntamento

L’invito “Vieni a dipingere il tuo sassolino!” è aperto a chiunque desideri trascorrere un pomeriggio diverso, mettendosi alla prova con pennelli e colori in un contesto suggestivo e stimolante.

Di seguito il riepilogo delle informazioni per partecipare:

Data: Domenica 27 settembre.

Domenica 27 settembre. Orario di inizio: Dalle ore 14:00.

Dalle ore 14:00. Luogo: Museo Orsi.