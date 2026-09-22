Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 21:00, il Teatro Sociale – SOMS di Sale (AL) ospiterà un importante appuntamento di approfondimento giornalistico intitolato “Caos a Oriente”. Protagonista assoluto della serata sarà Domenico Quirico, noto giornalista, scrittore e storico inviato di guerra, che guiderà il pubblico nella comprensione delle complesse dinamiche attuali.
Un’analisi autorevole
L’evento rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare la testimonianza diretta di una delle firme più autorevoli del panorama nazionale. Domenico Quirico, storico inviato di punta del quotidiano La Stampa, metterà a disposizione la sua vasta esperienza maturata sul campo per analizzare il tema del “Caos a Oriente”.
I dettagli dell’incontro
La serata di approfondimento, aperta alla cittadinanza, vedrà la presenza di Davide Sannia in veste di moderatore, il quale dialogherà con l’ospite d’onore per sviscerare i temi trattati.
Di seguito il riepilogo dell’appuntamento:
- Titolo dell’evento: “Caos a Oriente”.
- Relatore: Domenico Quirico, giornalista, scrittore e inviato di guerra de La Stampa.
- Moderatore: Davide Sannia.
- Data: Sabato 26 settembre.
- Orario: Ore 21:00.
- Luogo: Teatro Sociale – SOMS, Sale (AL).
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