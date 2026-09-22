Un fine settimana all’insegna della cultura, della storia e dell’ambiente marino attende i visitatori del Forte Santa Tecla di Sanremo. Tra sabato 26 e domenica 27 settembre, ad arricchire l’offerta della struttura – dove prosegue la mostra fotografica “Mare Vostrum – Mare, turismo e paesaggio” di Eleonora D’Angelo – ci saranno un approfondito convegno curato dalla Lega Navale e speciali visite guidate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

“Il mare ci unisce”: il convegno della Lega Navale

Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, a partire dalle ore 15:00, il Forte ospiterà il convegno a ingresso gratuito “Il mare ci unisce”, organizzato dalla sezione di Sanremo della Lega Navale. Un’occasione di incontro per esplorare il delicato rapporto con l’ambiente marino sotto molteplici punti di vista: da quello storico a quello della sicurezza, fino alla biologia e all’esperienza sportiva.

Questo il programma dettagliato degli interventi della giornata:

15:00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti.

– Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 15:30 – Saluti istituzionali.

– Saluti istituzionali. 15:45 – Intervento “Le radici del nostro mare” a cura di Marco Macchi, storico esperto di storia locale e guida turistica.

– Intervento “Le radici del nostro mare” a cura di Marco Macchi, storico esperto di storia locale e guida turistica. 16:10 – Intervento “Navigare in sicurezza rispettando l’ambiente” con Alessio Fumarola, Tenente di vascello e Comandante della Capitaneria di porto di Sanremo.

– Intervento “Navigare in sicurezza rispettando l’ambiente” con Alessio Fumarola, Tenente di vascello e Comandante della Capitaneria di porto di Sanremo. 16:35 – Intervento “Sotto la superficie: il mondo nascosto del mare di Sanremo” a cura di Fulvio Garibaldi, codocente di Biologia della pesca ed esperto di biologia ed ecologia dei grandi Pelagici dell’Università di Genova.

– Intervento “Sotto la superficie: il mondo nascosto del mare di Sanremo” a cura di Fulvio Garibaldi, codocente di Biologia della pesca ed esperto di biologia ed ecologia dei grandi Pelagici dell’Università di Genova. 17:00 – Intervento “Quando il mare diventa esperienza” con Ida Schiavi e Paolo Pinto, istruttori di vela d’altura presso “Veladoc Sanremo”.

– Intervento “Quando il mare diventa esperienza” con Ida Schiavi e Paolo Pinto, istruttori di vela d’altura presso “Veladoc Sanremo”. 17:25 – Conclusioni, chiusura dei lavori e brindisi finale.

Alla scoperta del Forte: le Giornate Europee del Patrimonio

In concomitanza con il convegno, il Forte Santa Tecla (diretto dall’architetto Alberto Parodi e facente capo alla Direzione regionale Musei nazionali Liguria del Ministero della Cultura) aderisce attivamente alle Giornate Europee del Patrimonio. Per l’occasione, il personale ministeriale accompagnerà i visitatori in appositi percorsi guidati alla scoperta dei segreti e della storia della struttura.

Le visite si svolgeranno nei seguenti orari:

Sabato 26 settembre: due turni pomeridiani, alle ore 15:00 e alle ore 17:00.

due turni pomeridiani, alle ore 15:00 e alle ore 17:00. Domenica 27 settembre: due turni mattutini, alle ore 10:00 e alle ore 12:00.

L’accesso avverrà secondo le normali tariffe d’ingresso previste dal Forte, mentre la partecipazione ai percorsi sarà completamente gratuita per tutti i titolari di Membership Card.