Un fine settimana all’insegna della cultura, della storia e dell’ambiente marino attende i visitatori del Forte Santa Tecla di Sanremo. Tra sabato 26 e domenica 27 settembre, ad arricchire l’offerta della struttura – dove prosegue la mostra fotografica “Mare Vostrum – Mare, turismo e paesaggio” di Eleonora D’Angelo – ci saranno un approfondito convegno curato dalla Lega Navale e speciali visite guidate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
“Il mare ci unisce”: il convegno della Lega Navale
Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, a partire dalle ore 15:00, il Forte ospiterà il convegno a ingresso gratuito “Il mare ci unisce”, organizzato dalla sezione di Sanremo della Lega Navale. Un’occasione di incontro per esplorare il delicato rapporto con l’ambiente marino sotto molteplici punti di vista: da quello storico a quello della sicurezza, fino alla biologia e all’esperienza sportiva.
Questo il programma dettagliato degli interventi della giornata:
- 15:00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti.
- 15:30 – Saluti istituzionali.
- 15:45 – Intervento “Le radici del nostro mare” a cura di Marco Macchi, storico esperto di storia locale e guida turistica.
- 16:10 – Intervento “Navigare in sicurezza rispettando l’ambiente” con Alessio Fumarola, Tenente di vascello e Comandante della Capitaneria di porto di Sanremo.
- 16:35 – Intervento “Sotto la superficie: il mondo nascosto del mare di Sanremo” a cura di Fulvio Garibaldi, codocente di Biologia della pesca ed esperto di biologia ed ecologia dei grandi Pelagici dell’Università di Genova.
- 17:00 – Intervento “Quando il mare diventa esperienza” con Ida Schiavi e Paolo Pinto, istruttori di vela d’altura presso “Veladoc Sanremo”.
- 17:25 – Conclusioni, chiusura dei lavori e brindisi finale.
Alla scoperta del Forte: le Giornate Europee del Patrimonio
In concomitanza con il convegno, il Forte Santa Tecla (diretto dall’architetto Alberto Parodi e facente capo alla Direzione regionale Musei nazionali Liguria del Ministero della Cultura) aderisce attivamente alle Giornate Europee del Patrimonio. Per l’occasione, il personale ministeriale accompagnerà i visitatori in appositi percorsi guidati alla scoperta dei segreti e della storia della struttura.
Le visite si svolgeranno nei seguenti orari:
- Sabato 26 settembre: due turni pomeridiani, alle ore 15:00 e alle ore 17:00.
- Domenica 27 settembre: due turni mattutini, alle ore 10:00 e alle ore 12:00.
L’accesso avverrà secondo le normali tariffe d’ingresso previste dal Forte, mentre la partecipazione ai percorsi sarà completamente gratuita per tutti i titolari di Membership Card.