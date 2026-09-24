Domenica 27 settembre 2026 Parodi Ligure ospiterà la decima edizione della “Fiera della Zucca e Mercato Contadino”, una giornata interamente dedicata alle eccellenze della terra, alla gastronomia tipica e all’intrattenimento per le famiglie. L’evento animerà il borgo con una ricca offerta di prodotti locali e momenti di festa per salutare l’arrivo della stagione autunnale.

Sapori d’autunno e divertimento per i più piccoli

Il programma della manifestazione propone un perfetto connubio tra buona tavola e animazione:

A pranzo saranno servite specialità e piatti a base di zucca.

Nel corso del pomeriggio spazio ai bambini con l’iniziativa ludica “Zuccaccia”, pensata per coinvolgere i più piccoli in attività a tema.

Durante la giornata sarà allestito il tradizionale mercato contadino con le produzioni degli agricoltori locali.

Gli organizzatori e i riferimenti utili

L’evento vede la sinergia tra diverse realtà del territorio, con la partecipazione del Comune di Parodi Ligure, della Pro Loco di Parodi Ligure, di Legambiente Val Lemme e dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia.

Per consultare ulteriori dettagli sull’iniziativa è disponibile la pagina web ufficiale: https://circololegambientevallemme.blogspot.com.