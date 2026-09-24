Domenica 27 settembre 2026 gli spazi del Museo Orsi di Tortona, in via Emilia 446, ospiteranno la seconda edizione del “VegUnderground FEST”, la manifestazione dedicata alla cultura veg, alla tutela dell’ambiente, al vivere responsabile, alla musica e all’arte indipendente. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Pandora con il patrocinio della Città di Tortona, prenderà il via alle ore 11:45 con ingresso a offerta libera.

Musica dal vivo e arti visive

Il cartellone musicale e artistico della giornata propone una ricca alternanza di generi e sperimentazioni sonore con numerose formazioni:

Valentina Rubini e Beronz (rap vegano da Tortona)

Glumonio (suoni primordiali da Tortona)

Melee (musica veloce senza voce da Torino-Vigevano)

San Leo (mantracore trance noise da Rimini)

Ainu (post sludge noise da Genova)

Accanto alle esibizioni musicali, l’evento accoglierà ampi spazi dedicati alle arti grafiche, alla stampa e all’illustrazione.

Talk, natura e area bimbi

Il festival offrirà anche importanti occasioni di approfondimento culturale e divulgativo:

Un momento dedicato al fumetto underground con Tabula e LapisNiger XYZT.

La conferenza tematica intitolata “Il lupo in provincia di Alessandria: ecologia, monitoraggio e coesistenza”, curata dal guardiaparco Germano Ferrando in collaborazione con le Aree Protette dell’Appennino Piemontese.

Un’area bimbi appositamente riservata ai più piccoli, con il laboratorio creativo di pittura su sassi a cura di “Sassincantati”.

Cucina vegan, mercatino e contatti

Durante l’intero svolgimento della manifestazione saranno costantemente attivi il punto ristoro e il bar benefico, con proposte gastronomiche a base di piatti vegani, vino veg, bibite e birra. I partecipanti potranno inoltre visitare gli stand del mercatino e gli spazi dedicati a oasi e rifugi per animali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email pandoratortona@gmail.com o consultare i canali social dell’Associazione Pandora.