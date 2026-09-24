Un consiglio comunale di particolare rilievo e atteso dalla cittadinanza quello convocato a Diano Marina per martedì 29 settembre 2026 alle ore 20:00: l’assemblea cittadina sarà infatti chiamata a fare il punto su due temi caldi e cruciali per il territorio come la situazione del sistema fognario e il futuro del comparto turistico. I lavori consiliari potranno essere seguiti comodamente da casa in diretta streaming collegandosi al link https://dianomarina.consiglicloud.it/home.

Fognature e turismo sotto la lente dell’assemblea

La seduta straordinaria, convocata dal presidente del consiglio comunale Francesco Bregolin nella sala delle adunanze consiliari, vedrà al centro del dibattito politico locale due dettagliate interrogazioni:

Il punto della situazione su progetti e interventi legati al sistema fognario, istanza presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Diano Marina”, Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi.

Le tematiche legate allo sviluppo e alla gestione del turismo, sollevate dall’interrogazione firmata dai consiglieri del gruppo “Diano Domani”, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

Parcheggi, partecipate e le altre pratiche all’ordine del giorno

Oltre ai nodi infrastrutturali e turistici, l’ordine del giorno dell’assise cittadina prevede passaggi amministrativi di rilievo per i servizi della città:

L’approvazione del contratto di concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale di Diano Marina, comprensivo della gestione, manutenzione, sostituzione e installazione della cartellonistica e della segnaletica orizzontale e verticale in tutti gli spazi e parcheggi pubblici.

L’approvazione del nuovo statuto della Fondazione P.U.P.O.L.I., licenziato dal consiglio di indirizzo lo scorso 17 agosto.

La discussione della mozione relativa all’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente presso la società partecipata Gestioni Municipali Spa, presentata congiuntamente da Francesco Parrella (“Diano Domani”) e Marcello Bellacicco (“Diano Marina”).

La lettura e l’approvazione dei verbali relativi alla seduta consiliare precedente del 1° settembre scorso.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale o di seduta deserta in prima convocazione, il consiglio comunale si riunirà in seconda convocazione mercoledì 30 settembre 2026, sempre alle ore 20:00.

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