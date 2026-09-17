Dopo ben quarant’anni di ininterrotta attività al servizio della comunità, la funzionaria Paola Bellacicco ha raggiunto l’ambito traguardo della pensione. Si chiude così un capitolo fondamentale per la macchina amministrativa del Comune di San Bartolomeo, che saluta una figura storica, capace di lasciare un ricordo indelebile tra i colleghi e l’intera Amministrazione.

Una carriera all’insegna della flessibilità

Il lungo percorso lavorativo di Paola Bellacicco è stato caratterizzato da una presenza costante e competente all’interno dell’ente pubblico. A ripercorrerne le tappe è direttamente il sindaco Filippo Scola: «Nel corso di quarant’anni, Paola Bellacicco ha dimostrato una grande poliedricità professionale, adattandosi con flessibilità alle diverse esigenze del Comune e ricoprendo svariati ruoli organizzativi».

In particolare, negli ultimi anni di carriera la funzionaria si è dedicata alla gestione di ambiti strategici per il territorio, concentrandosi su due fronti principali:

Il settore portuale , snodo cruciale per le dinamiche cittadine.

, snodo cruciale per le dinamiche cittadine. I servizi sociali, operando a stretto contatto con le necessità della popolazione.

In questi due delicati settori, come sottolineato dal primo cittadino, Bellacicco ha agito «dimostrando capacità operative e spiccata sensibilità verso le esigenze dei cittadini».

Il plauso e i ringraziamenti della comunità

L’uscita di scena della funzionaria rappresenta un momento di passaggio molto significativo per il Municipio, che perde un punto di riferimento storico per le sue attività quotidiane. A nome personale, della giunta e unendosi all’affetto e alla stima di tutti i colleghi di lavoro, il sindaco ha voluto formalizzare la profonda gratitudine della comunità.

«Dopo 40 anni di onorato servizio ha raggiunto il traguardo della pensione la nostra funzionaria che, negli anni, ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’ente. Si è sempre distinta per il suo impegno e dedizione», ha concluso Scola, formulando i migliori auguri per una serena e meritata pensione.