Penultimo appuntamento per la trentaduesima edizione dell'”M&T Festival” a San Bartolomeo al Mare. Venerdì 4 settembre, nella cornice di piazza della Torre a partire dalle ore 21:30, andrà in scena “Per Giorgio Gaber”, un coinvolgente concerto comico portato sul palco dall’artista Davide Giandrini.

Un viaggio musicale tra grandi classici e brani “nascosti”

Lo spettacolo si propone di ripercorrere in forma originale e divertente l’ampio repertorio del celebre cantautore milanese. La scaletta della serata è studiata per alternare le hit più famose a brani meno conosciuti dal grande pubblico, offrendo un ritratto musicale completo.

Nel corso del concerto verranno eseguiti, tra gli altri:

Le canzoni più rappresentative: La libertà, Porta Romana, Far finta di essere sani, Barbera e champagne, Lo shampoo.

La libertà, Porta Romana, Far finta di essere sani, Barbera e champagne, Lo shampoo. Le incursioni nei brani “nascosti”: L’odore, È sabato, La Nave, La canzone dell’appartenenza.

Racconti, aneddoti e un successo lungo vent’anni

L’esibizione non sarà composta solamente da momenti musicali. A fare da cornice alle canzoni di Gaber ci saranno infatti dei brevi racconti e degli aneddoti, tratti direttamente da alcuni incontri personali avvenuti tra Davide Giandrini e lo stesso cantautore.

La formula di questo spettacolo si è rivelata particolarmente vincente nel corso del tempo: distribuito a partire dal 2004 con ottimo successo di pubblico e critica, il concerto comico ha già collezionato al suo attivo oltre 170 repliche portate in scena in giro per tutta l’Italia.