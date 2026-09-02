Sabato 5 settembre alle ore 11:00 aprirà ufficialmente i battenti “Dalla trincea alla famiglia. La posta del soldato”, una nuova mostra dedicata alla corrispondenza militare durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. L’esposizione, organizzata dall’Associazione 11° Fanteria Casale in stretta collaborazione con la Città di Casale Monferrato, sarà ospitata nelle salette al secondo piano del Castello del Monferrato e resterà visitabile fino al 20 settembre 2026.

Il percorso espositivo e la ricerca storica

Il progetto espositivo prende vita dall’accurato lavoro di ricerca portato avanti dal tenente Ettore Bongiovanni, vicepresidente dell’associazione organizzatrice. L’autore ha raccolto e tradotto in apposite schede numerose cartoline originali dell’epoca, spedite direttamente dai soldati impegnati nelle trincee e al fronte.

I visitatori avranno l’opportunità di visionare oltre 100 schede documentali, che permetteranno di immergersi nella forma di scrittura del tempo, scoprendo l’uso dei dialetti, le particolarità linguistiche e persino gli errori ortografici dell’epoca. Il percorso è inoltre arricchito da:

Lettere e cartoline originali.

Oggetti storici e indumenti militari.

Materiali di particolare interesse storico messi a disposizione dall’Associazione Alpini di Casale Monferrato e dal Circolo Filatelici, preziosi partner nella realizzazione della mostra.

Le regole della comunicazione in tempo di guerra

Un’attenzione particolare all’interno dell’esposizione è dedicata alle rigide modalità con cui i militari potevano tenersi in contatto con le proprie famiglie. In quegli anni drammatici, la cartolina rappresentava uno dei pochi e principali strumenti per mantenere saldo il legame con i propri affetti. Tuttavia, la corrispondenza era sottoposta a precise e severe limitazioni dalla censura militare: ai soldati era infatti severamente vietato fornire informazioni sulle operazioni belliche, descrivere i dettagli logistici della vita in trincea o indicare la località esatta e il proprio reparto di appartenenza.

Il convegno di approfondimento

Tutti questi aspetti storici, umani e sociali verranno ulteriormente esplorati durante un apposito convegno, in programma sempre per sabato 5 settembre a partire dalle ore 15:00. I lavori pomeridiani vedranno la partecipazione di un ricco parterre di relatori:

I saluti istituzionali del sindaco Emanuele Capra e del presidente nazionale dell’Associazione del Fante, Gianni Stucchi.

L’intervento di Ettore Bongiovanni, autore della ricerca e vicepresidente dell’Associazione 11° Fanteria Casale.

Il generale in congedo Antonio Zerrillo.

La presidente dell’associazione, Ester Patanella.

Il colonnello Gelsomino Biasone.

Due delegati in rappresentanza del Centro Studi dell’Associazione Alpini di Casale Monferrato.

Le conclusioni finali affidate all’onorevole Enzo Amich.

Orari e informazioni utili per le visite

La mostra “Dalla trincea alla famiglia” è a ingresso libero e gratuito per tutto il pubblico. Di seguito i dettagli per pianificare la visita:

Apertura al pubblico: sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.

sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Visite settimanali: durante i giorni feriali della settimana è possibile organizzare visite dedicate esclusivamente a scuole e gruppi, previa prenotazione obbligatoria inviando un’e-mail all’indirizzo ass.11mocasale@libero.it.