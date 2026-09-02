Sabato 5 settembre alle ore 11:00 aprirà ufficialmente i battenti “Dalla trincea alla famiglia. La posta del soldato”, una nuova mostra dedicata alla corrispondenza militare durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. L’esposizione, organizzata dall’Associazione 11° Fanteria Casale in stretta collaborazione con la Città di Casale Monferrato, sarà ospitata nelle salette al secondo piano del Castello del Monferrato e resterà visitabile fino al 20 settembre 2026.
Il percorso espositivo e la ricerca storica
Il progetto espositivo prende vita dall’accurato lavoro di ricerca portato avanti dal tenente Ettore Bongiovanni, vicepresidente dell’associazione organizzatrice. L’autore ha raccolto e tradotto in apposite schede numerose cartoline originali dell’epoca, spedite direttamente dai soldati impegnati nelle trincee e al fronte.
I visitatori avranno l’opportunità di visionare oltre 100 schede documentali, che permetteranno di immergersi nella forma di scrittura del tempo, scoprendo l’uso dei dialetti, le particolarità linguistiche e persino gli errori ortografici dell’epoca. Il percorso è inoltre arricchito da:
- Lettere e cartoline originali.
- Oggetti storici e indumenti militari.
- Materiali di particolare interesse storico messi a disposizione dall’Associazione Alpini di Casale Monferrato e dal Circolo Filatelici, preziosi partner nella realizzazione della mostra.
Le regole della comunicazione in tempo di guerra
Un’attenzione particolare all’interno dell’esposizione è dedicata alle rigide modalità con cui i militari potevano tenersi in contatto con le proprie famiglie. In quegli anni drammatici, la cartolina rappresentava uno dei pochi e principali strumenti per mantenere saldo il legame con i propri affetti. Tuttavia, la corrispondenza era sottoposta a precise e severe limitazioni dalla censura militare: ai soldati era infatti severamente vietato fornire informazioni sulle operazioni belliche, descrivere i dettagli logistici della vita in trincea o indicare la località esatta e il proprio reparto di appartenenza.
Il convegno di approfondimento
Tutti questi aspetti storici, umani e sociali verranno ulteriormente esplorati durante un apposito convegno, in programma sempre per sabato 5 settembre a partire dalle ore 15:00. I lavori pomeridiani vedranno la partecipazione di un ricco parterre di relatori:
- I saluti istituzionali del sindaco Emanuele Capra e del presidente nazionale dell’Associazione del Fante, Gianni Stucchi.
- L’intervento di Ettore Bongiovanni, autore della ricerca e vicepresidente dell’Associazione 11° Fanteria Casale.
- Il generale in congedo Antonio Zerrillo.
- La presidente dell’associazione, Ester Patanella.
- Il colonnello Gelsomino Biasone.
- Due delegati in rappresentanza del Centro Studi dell’Associazione Alpini di Casale Monferrato.
- Le conclusioni finali affidate all’onorevole Enzo Amich.
Orari e informazioni utili per le visite
La mostra “Dalla trincea alla famiglia” è a ingresso libero e gratuito per tutto il pubblico. Di seguito i dettagli per pianificare la visita:
- Apertura al pubblico: sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.
- Visite settimanali: durante i giorni feriali della settimana è possibile organizzare visite dedicate esclusivamente a scuole e gruppi, previa prenotazione obbligatoria inviando un’e-mail all’indirizzo ass.11mocasale@libero.it.