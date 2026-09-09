La SS10 Padana Inferiore rappresenta l’arteria principale di collegamento stradale tra Tortona e Alessandria, percorsa e frequentata quotidianamente da tantissime persone e pendolari. Proprio alla luce del grande flusso veicolare, si preannunciano due giorni di code e sicuri problemi di viabilità: giovedì 10 e venerdì 11 settembre la circolazione subirà infatti un restringimento a una sola corsia all’altezza di Spinetta Marengo per consentire la messa in sicurezza del tratto stradale.

Piante pericolose: urgenti lavori di rimozione

Il provvedimento alla circolazione, pur creando disagi, si rende strettamente necessario per permettere agli operatori di svolgere i lavori in piena sicurezza. L’intervento prevede la rimozione urgente di alcune piante collocate nel fossato lungo il margine della carreggiata, proprio al confine con il ‘Parco Marengo’.

Queste alberature sono risultate potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale e il loro abbattimento è indispensabile. Le operazioni rientrano inoltre nell’ambito dei più ampi lavori di riqualificazione in corso presso il parco di “Villa Delavo” a Spinetta Marengo.

I giorni e gli orari del cantiere

Per informare adeguatamente l’utenza e permettere agli automobilisti di programmare i propri spostamenti, il Comune ha reso noti i dettagli temporali delle limitazioni. La riduzione della viabilità a una sola corsia avverrà esclusivamente nelle ore diurne:

Giorni: da giovedì 10 settembre a venerdì 11 settembre.

da giovedì 10 settembre a venerdì 11 settembre. Fascia oraria: dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Si invitano i cittadini e i numerosi pendolari in transito lungo la statale a prestare la massima prudenza e a mettere in conto possibili tempi di percorrenza maggiorati a causa dei rallentamenti.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!