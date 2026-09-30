La grande musica classica internazionale torna protagonista a Sanremo con la settima edizione di RPM Sanremo, il prestigioso concorso pianistico promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con la Scriabin International Piano Competition. Dal 29 settembre al 4 ottobre 2026 la “Città della Musica” ospita 33 virtuosi della tastiera tra i 18 e i 31 anni, giunti nella città ligure da 16 differenti nazioni per confrontarsi sul grande repertorio pianistico. La manifestazione, cresciuta negli anni fino a diventare un trampolino di lancio globale per le nuove promesse del concertismo, culminerà nel fine settimana sul palcoscenico del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con le prove aperte al pubblico e il gran concerto finale insieme all’orchestra.

L’apprezzamento delle istituzioni e della Fondazione

L’importanza dell’evento per l’offerta culturale della città è stata messa in risalto dal Sindaco di Sanremo Alessandro Mager: “Sanremo torna a ribadire la centralità della musica con questo evento internazionale che accoglie giovani pianisti di talento, provenienti non solo dall’Italia ma da tutto il mondo. La loro presenza testimonia il valore crescente del concorso Russian Piano Music, che vede il suo culmine nella fase finale grazie al coinvolgimento dell’Orchestra Sinfonica, prezioso punto di riferimento. La sinergia tra l’eccellenza giovanile internazionale e la nostra prestigiosa Orchestra rende il concorso una vera esperienza formativa e culturale. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione che, ne sono certo, ancora una volta saprà arricchire le proposte di Sanremo Città della Musica”.

Sulla portata del progetto e sulle sue prospettive è intervenuto il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Filippo Biolé: “Siamo orgogliosi di inaugurare la settima edizione di RPM Sanremo, il concorso internazionale con il quale la nostra Fondazione celebra il grande repertorio pianistico e sostiene i giovani talenti. Un progetto che, anno dopo anno, cresce in prestigio, conquistando un posto di rilievo tra i grandi concorsi pianistici internazionali e portando il nome di Sanremo nel mondo. La qualità e il percorso artistico dei giovani talenti in gara quest’anno ne sono la testimonianza più concreta”.

Biolé ha inoltre ricordato le occasioni concrete che la kermesse offre per il futuro dei musicisti: “Il concorso continua a vivere durante l’anno. Il vincitore o la vincitrice di questa edizione si esibirà a marzo con la nostra Orchestra e prenderà parte a iniziative speciali. Ne è un esempio quanto accaduto con Edoardo Riganti Fulginei, vincitore del Premio del Pubblico RPM nel 2024, che ha avuto l’occasione di esibirsi a Milano, negli spazi Steinway & Sons durante Piano City e a Expo 2025 Osaka, nel padiglione della Regione Liguria e anche lo scorso maggio con il vincitore Estefan Iatcekiw Vergara che, prima del concerto a Sanremo con la nostra Orchestra, è stato protagonista di una esibizione e incontro con il pubblico da Steinway a Milano”.

La commissione giudicatrice e le fasi della competizione

La competizione si articola attraverso una selezione progressiva divisa in tre tappe: la fase eliminatoria iniziale, la semifinale riservata a un massimo di dodici candidati e l’attesissima prova finale che vedrà tre soli pianisti contendersi il successo accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Tutte le audizioni sono sottoposte al giudizio di una prestigiosa giuria di esperti del settore:

Presidente di giuria: M° Vincenzo Balzani;

M° Vincenzo Balzani; Direttore artistico della Fondazione: M° Giancarlo De Lorenzo;

M° Giancarlo De Lorenzo; Segretario artistico del concorso: M° Antonio Di Cristofano;

M° Antonio Di Cristofano; Componenti della commissione: M° Diana Didenko, M° Pavel Kachnov, M° Gianluca Luisi e M° Xiaofeng Wu.

Il programma per il pubblico, la finale e i contatti

Il pubblico e gli appassionati potranno seguire dal vivo i passaggi decisivi della competizione all’interno del Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo:

Da martedì 29 settembre a venerdì 2 ottobre: Prove Eliminatorie e Semifinale davanti alla commissione giudicatrice;

Prove Eliminatorie e Semifinale davanti alla commissione giudicatrice; Sabato 3 ottobre (dalle ore 15:30 alle 18:00): Prove dei finalisti con l’Orchestra, aperte al pubblico presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo;

Prove dei finalisti con l’Orchestra, aperte al pubblico presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo; Domenica 4 ottobre (ore 17:00): Concerto Finale e cerimonia di premiazione al Teatro dell’Opera del Casinò. I tre concorrenti approdati all’atto conclusivo si esibiranno insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Simon Pavlov. Al termine seguiranno lo spoglio delle schede, la proclamazione dei vincitori e la consegna dei tre riconoscimenti ufficiali e dei premi speciali, compreso quello assegnato dalla platea.

Il Segretario artistico Antonio Di Cristofano ha sottolineato l’alto livello dei partecipanti: “Siamo giunti alla settima edizione e RPM assume sempre più una dimensione mondiale e qualitativa, sia per le nazioni rappresentate, ma soprattutto per i candidati che hanno deciso di confrontarsi nello splendido Teatro del Casinò. Sono pianisti di estrema bravura, già testimoniata dai molteplici premi vinti in grandi concorsi internazionali. Si preannuncia un’altra indimenticabile fase finale con l’Orchestra, domenica 4 ottobre alle ore 17. Non mancate!”.

A fargli eco è il Maestro Giancarlo De Lorenzo: “Settembre segna la ripresa delle nostre attività ed è una grande soddisfazione ricominciare celebrando il talento dei giovani e il respiro internazionale che RPM porta a Sanremo. Invito calorosamente il nostro pubblico e tutti gli appassionati a non perdere il concerto finale del 4 ottobre”.

Per assistere agli eventi al Casinò, reperire i biglietti di ingresso e consultare i dettagli del programma è possibile visitare il portale ufficiale all’indirizzo https://www.sinfonicasanremo.it/. Aggiornamenti multimediali, video e resoconti delle esibizioni sono disponibili sulla pagina social dedicata https://www.facebook.com/RPMsanremo. È inoltre attivo il servizio gratuito WhatsApp “Amici della Sinfonica”: per iscriversi basta memorizzare in rubrica il recapito 347 5742190 e inviare un messaggio di testo con la dicitura “Voglio iscrivermi”.

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