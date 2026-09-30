Si chiude con un bilancio straordinario la “Festa del Vino” di Casale Monferrato, capace di richiamare oltre duecentomila visitatori confermandosi uno degli appuntamenti cardine per l’attrazione turistica e la promozione dell’intero Monferrato. L’evento ha generato importanti ricadute per l’economia locale, sostenendo da vicino il comparto dell’accoglienza, la ristorazione, il commercio e le eccellenze vitivinicole del territorio. A rendere possibile la riuscita della kermesse è stato anche il supporto concreto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha affiancato gli organizzatori con l’obiettivo di valorizzare l’identità enogastronomica e culturale dell’alessandrino.

Degustazioni, spettacoli e ricadute per l’economia locale

Durante l’intera manifestazione, il vino e le produzioni d’eccellenza sono stati al centro di un fitto cartellone di appuntamenti capaci di attrarre appassionati, turisti e famiglie da ogni provenienza.

Il programma della rassegna ha proposto diverse occasioni di intrattenimento e approfondimento:

degustazioni guidate delle migliori etichette vitivinicole locali;

incontri tematici e approfondimenti dedicati alle tradizioni rurali;

spettacoli, concerti ed eventi di aggregazione;

itinerari alla scoperta del patrimonio storico e culturale della città.

L’eccezionale affluenza ha portato un beneficio immediato al tessuto economico cittadino e del circondario, premiando il lavoro dei produttori vitivinicoli, degli esercenti commerciali, dei ristoratori e di tutti gli operatori del settore ricettivo.

Il commento del Presidente Paolo Arrobbio

Il valore dell’evento e la sinergia tra le realtà coinvolte sono stati evidenziati dalle parole del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio:

«I risultati raggiunti confermano l’importanza della collaborazione tra istituzioni, organizzatori, associazioni, produttori, operatori economici e volontari. È proprio attraverso questa sinergia che manifestazioni di tale portata possono crescere e diventare una vetrina sempre più significativa per l’intero territorio. Oltre 200 mila visitatori rappresentano un risultato che premia il lavoro svolto e conferma la forte capacità attrattiva della Festa del Vino. Un successo al quale il nostro Ente è orgoglioso di aver dato il proprio contributo, nella convinzione che investire nella promozione delle eccellenze, nella cultura e negli eventi di qualità significhi investire nello sviluppo e nella crescita del territorio».

La Fondazione rinnova così la propria vicinanza al tessuto locale affiancando iniziative capaci di trasformarsi in volano di crescita per la comunità.