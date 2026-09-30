La Biblioteca Civica di Novi Ligure si prepara a vivere un vivace autunno culturale con la rassegna “In Biblioteca c’è”, un fitto cartellone di iniziative in programma da ottobre a dicembre 2026. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria e realizzata insieme a una vasta rete di realtà del territorio, spazierà dagli incontri letterari di respiro nazionale ai dibattiti sulla storia politica cittadina, affiancando laboratori creativi per adulti, momenti dedicati alla lettura silenziosa e decine di appuntamenti educativi pensati per bambini, giovani e famiglie con l’obiettivo di rendere la struttura un punto di riferimento inclusivo per la comunità.

Il ciclo “Novi d’Autore: incontri e racconti”

La rassegna propone un articolato percorso di confronti con scrittori, saggisti ed esperti locali:

Sabato 10 ottobre: doppio appuntamento al mattino con l’incontro “Novi può decollare?” alle ore 9:45, a cura di Novi InfoLab APS, sulle prospettive di recupero dell’aeroporto novese, e il laboratorio per adulti “Ceramica: terzo fuoco e modellato” alle ore 10:00 curato da Anna Cesura per l’Associazione Culturale Laboratori d’Arte;

doppio appuntamento al mattino con l’incontro “Novi può decollare?” alle ore 9:45, a cura di Novi InfoLab APS, sulle prospettive di recupero dell’aeroporto novese, e il laboratorio per adulti “Ceramica: terzo fuoco e modellato” alle ore 10:00 curato da Anna Cesura per l’Associazione Culturale Laboratori d’Arte; Venerdì 16 ottobre (ore 17:00): conferenza “Storia delle comunicazioni” tenuta dal Professor Sandro Zappatore del DITEN dell’Università di Genova, promossa dalla Sezione di Novi Ligure dell’Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. e dalla Società Storica del Novese;

conferenza “Storia delle comunicazioni” tenuta dal Professor Sandro Zappatore del DITEN dell’Università di Genova, promossa dalla Sezione di Novi Ligure dell’Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. e dalla Società Storica del Novese; Sabato 17 ottobre: laboratorio di pittura e tecnica mista alle ore 10:00 con Roberto Bonafé per adulti e ragazzi dai 12 anni in su; alle ore 10:30 presentazione del libro “Tutta colpa di uno zaino” di Antonio Gervasoni (Edizioni Sisifo, 2026), in dialogo con il giornalista Pier Carlo Guglielmero;

laboratorio di pittura e tecnica mista alle ore 10:00 con Roberto Bonafé per adulti e ragazzi dai 12 anni in su; alle ore 10:30 presentazione del libro “Tutta colpa di uno zaino” di Antonio Gervasoni (Edizioni Sisifo, 2026), in dialogo con il giornalista Pier Carlo Guglielmero; Giovedì 29 ottobre (ore 18:00): presentazione del volume “Dove sei, sono con te. Racconti di cura, memoria e resistenza nell’Alzheimer”, curato da Elena Fossati, Roberto Francato e Costantino Girardengo, con letture e dialogo condotti da Maria Rosaria Memoli;

presentazione del volume “Dove sei, sono con te. Racconti di cura, memoria e resistenza nell’Alzheimer”, curato da Elena Fossati, Roberto Francato e Costantino Girardengo, con letture e dialogo condotti da Maria Rosaria Memoli; Giovedì 5 novembre (ore 18:00): Franco Ancona presenterà il libro “Dentro il Servizio Sanitario Nazionale” (Edizioni Minerva Medica, 2026);

Franco Ancona presenterà il libro “Dentro il Servizio Sanitario Nazionale” (Edizioni Minerva Medica, 2026); Venerdì 13 novembre (ore 18:00): Mathilde Bonetti illustrerà la sua opera “La giornalista ribelle” (Tre60 edizioni, 2026) in collaborazione con la Libreria UBIK “I Girasoli”;

Mathilde Bonetti illustrerà la sua opera “La giornalista ribelle” (Tre60 edizioni, 2026) in collaborazione con la Libreria UBIK “I Girasoli”; Giovedì 19 novembre (ore 18:00): presentazione della nuova edizione de “La luna e i falò” di Cesare Pavese (Epoké, 2026) con i contributi dell’Associazione PerCorsi e degli studenti dei licei di Novi Ligure, Tortona e Casale Monferrato;

presentazione della nuova edizione de “La luna e i falò” di Cesare Pavese (Epoké, 2026) con i contributi dell’Associazione PerCorsi e degli studenti dei licei di Novi Ligure, Tortona e Casale Monferrato; Giovedì 26 novembre (ore 18:00): Riccardo Lera, insieme a Rita Tanas e al pedagogista Francesco Baggiani, presenterà l’opera “Gli adolescenti e il loro peso” (Epoké, 2026).

Cinquant’anni di storia politica novese e il Silent Book Club

Uno spazio di rilievo sarà riservato all’approfondimento della storia politico-amministrativa locale attraverso un ciclo di incontri ispirati al libro di Graziano Moro, “Tra ideali e realtà. Cinquant’anni di storia politico-amministrativa di Novi Ligure” (Joker, 2025). Tutti i dibattiti saranno moderati dalla giornalista Marzia Persi e avranno inizio alle ore 17:30:

Venerdì 9 ottobre: “Quando la sinistra costruiva il futuro (1975-1985)” con interventi di Enrico Morando e PierMaria Ferrando;

“Quando la sinistra costruiva il futuro (1975-1985)” con interventi di Enrico Morando e PierMaria Ferrando; Venerdì 6 novembre: “Dal Pentapartito al nuovo centrosinistra (1985-2005)” con il confronto tra Mario Lovelli e Costanzo Cuccuru;

“Dal Pentapartito al nuovo centrosinistra (1985-2005)” con il confronto tra Mario Lovelli e Costanzo Cuccuru; Venerdì 4 dicembre: “Tra continuità e cambiamento: la politica novese nel nuovo millennio (2005-2025)”, tavola rotonda conclusiva con Lorenzo Robbiano, Rocchino Muliere, Maria Rosa Porta e Gian Paolo Cabella.

Riprenderanno inoltre gli appuntamenti del “Silent Book Club”, lo spazio di lettura condivisa e silenziosa in cui i partecipanti possono portare un proprio libro o sceglierlo al momento tra gli scaffali. Gli incontri si terranno alle ore 9:30 il primo sabato del mese: il 3 ottobre, il 7 novembre e il 5 dicembre.

Le iniziative per bambini, ragazzi e famiglie

Fittissimo il calendario dedicato all’infanzia e ai giovani lettori:

Martedì 6 ottobre (ore 16:00): nella Sala Conferenze, per la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno – SAM, incontro “Nutrire il futuro: allattamento, lettura e comunità” insieme ad ASL AL e Consultorio di Novi Ligure, con l’inaugurazione del Baby Pit Stop UNICEF;

nella Sala Conferenze, per la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno – SAM, incontro “Nutrire il futuro: allattamento, lettura e comunità” insieme ad ASL AL e Consultorio di Novi Ligure, con l’inaugurazione del Baby Pit Stop UNICEF; Sabato 24 ottobre (ore 10:00): laboratorio “Disegno, collage e fantasia” per bimbi dai 6 agli 11 anni a cura di Daniela Fava;

laboratorio “Disegno, collage e fantasia” per bimbi dai 6 agli 11 anni a cura di Daniela Fava; Martedì 27 ottobre (ore 17:15): festa di Halloween con “Storie da brivido”, letture animate e musica dal vivo per bimbi dai 5 anni con il gruppo Storie Suonate di Giuditta Campello e Claudio N. Cornelli;

festa di Halloween con “Storie da brivido”, letture animate e musica dal vivo per bimbi dai 5 anni con il gruppo Storie Suonate di Giuditta Campello e Claudio N. Cornelli; Dal 14 al 22 novembre – Settimana Nazionale Nati per Leggere 2026: sabato 14 novembre alle ore 10:00 laboratorio musicale “Un bosco a tutto ritmo” per bimbi dai 2 ai 5 anni con la musicista Gabriella Perugini; martedì 17 novembre alle ore 17:15 laboratorio di scrittura per la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia con Sabrina Gasparini sul libro “Le avventure della famiglia Catastrofino. Il professor Marchingenio” in collaborazione con UNICEF; sabato 21 novembre alle ore 10:00 laboratorio di fumetto con il disegnatore Disney Sergio Cabella sul volume “Il gran borbottante” dai 6 anni;

sabato 14 novembre alle ore 10:00 laboratorio musicale “Un bosco a tutto ritmo” per bimbi dai 2 ai 5 anni con la musicista Gabriella Perugini; martedì 17 novembre alle ore 17:15 laboratorio di scrittura per la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia con Sabrina Gasparini sul libro “Le avventure della famiglia Catastrofino. Il professor Marchingenio” in collaborazione con UNICEF; sabato 21 novembre alle ore 10:00 laboratorio di fumetto con il disegnatore Disney Sergio Cabella sul volume “Il gran borbottante” dai 6 anni; Sabato 28 novembre (ore 10:00): “Giochi in simboli”, letture e attività con la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) guidate da Cecilia Redaelli del Centro Paideia di Torino per bambini dai 4 ai 9 anni;

“Giochi in simboli”, letture e attività con la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) guidate da Cecilia Redaelli del Centro Paideia di Torino per bambini dai 4 ai 9 anni; Sabato 12 dicembre (ore 10:00, Sala 0-6): “Natale con Attilio” a cura di Giada Incardona de La Bottega del Sanconiglio (dai 3 anni);

“Natale con Attilio” a cura di Giada Incardona de La Bottega del Sanconiglio (dai 3 anni); Sabato 19 dicembre (ore 10:00, Sala 0-6): laboratorio artistico “Matite sotto l’albero” guidato dall’autrice e illustratrice Ilaria Perversi (dai 5 anni).

Informazioni pratiche, iscrizioni e contatti

Tutti i laboratori sono a partecipazione completamente gratuita, con obbligo di iscrizione via e-mail all’indirizzo dedicato: natiperleggere@comune.noviligure.al.it.

Per ricevere ulteriori informazioni e consultare il programma completo è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica di via G. Marconi 66 a Novi Ligure, contattare il numero telefonico 0143 76246 oppure visitare il sito web istituzionale del Comune.

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