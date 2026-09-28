La Regione Liguria introduce una nuova fascia di qualità nella classificazione delle strutture ricettive con l’obiettivo di rendere il sistema più aderente all’evoluzione dell’offerta e alle aspettative di una domanda turistica sempre più attenta a servizi, comfort e standard qualitativi. Nasce ufficialmente la denominazione aggiuntiva “Superior” dedicata agli alberghi a 3 e 4 stelle che garantiscono servizi e caratteristiche qualitative superiori rispetto a quelli normalmente richiesti per la propria categoria, pur senza possedere ancora tutti i requisiti necessari per accedere rispettivamente alle 4 e alle 5 stelle.

Come funzionano le nuove fasce intermedie

Con l’istituzione dei 3 Stelle Superior e dei 4 Stelle Superior vengono introdotte due categorie intermedie pensate per riconoscere e valorizzare gli investimenti nel miglioramento dell’offerta ricettiva:

Riconoscimento destinato agli alberghi che innalzano i propri standard anche quando non raggiungono ancora tutti i parametri per il passaggio alla stella successiva.

Attribuzione legata a specifici requisiti definiti nella nuova Tabella Qualifica Superior.

Meccanismo analogo a quanto già avviene con la denominazione “Lusso” prevista per gli alberghi a 5 stelle di massima eccellenza.

L’impatto sul turismo business e congressuale

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha sottolineato il valore strategico del provvedimento per l’economia regionale e l’accoglienza lungo tutto l’arco dell’anno: «Il turismo è una risorsa fondamentale per la Liguria: il nostro impegno è per promuovere una ricettività sempre più qualificata e proseguire nel lavoro di destagionalizzazione. Questa novità rappresenta un’opportunità importante in questo senso, anche per il turismo congressuale e professionale, un segmento che vogliamo continuare a far crescere in Liguria».

«Chi viaggia per lavoro, partecipa a congressi o prende parte a grandi eventi – ha aggiunto il presidente Bucci – cerca strutture con standard elevati, servizi efficienti e un’offerta capace di adattarsi a esigenze diverse. Le nuove fasce Superior ampliano questa possibilità, introducendo un livello ulteriore di qualità all’interno delle categorie più diffuse. Significa rendere la Liguria ancora più competitiva e attrattiva anche per congressi, eventi e turismo business, contribuendo a generare presenze durante tutto l’anno».

Un premio per le strutture che investono nella qualità

A illustrare i vantaggi pratici per gli operatori del comparto e per la clientela è stato l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi: «Con i 3 e 4 Stelle Superior introduciamo un riconoscimento che mancava nel nostro sistema di classificazione. Un albergo può investire, rinnovarsi e aumentare sensibilmente la qualità dei propri servizi senza avere ancora tutti i requisiti necessari per passare alla stella successiva».

«Fino a oggi questo miglioramento non emergeva pienamente dalla classificazione – ha concluso l’assessore Lombardi –; con la qualifica Superior potrà invece essere riconosciuto e comunicato in modo più chiaro al cliente. Vogliamo premiare chi investe nella qualità e rendere il sistema più aderente alle aspettative di una domanda turistica sempre più evoluta e attenta ai servizi offerti».

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