Titolo opzione 1: Giovani, tecnologia e lavoro nell’agroalimentare: a Imperia l’Open Day dell’ITS Academy con l’assessore Piana Titolo opzione 2: Dall’olivicoltura all’agritech, formare i talenti del futuro: a Imperia porte aperte all’ITS Academy Agroalimentare

Questo pomeriggio a Imperia si è svolto l’Open Day dell’ITS Academy Agroalimentare, appuntamento dedicato alla presentazione dell’offerta formativa e delle opportunità professionali rivolte a studenti e famiglie. All’iniziativa ha preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana insieme al presidente della Fondazione Enrico Zelioli, ai docenti, ai soci, ai partner e ai rappresentanti delle aziende liguri del comparto, per illustrare un modello didattico strettamente connesso al mondo produttivo e capace di garantire buoni livelli di occupabilità già a un anno dal conseguimento del diploma.

I percorsi formativi e le filiere strategiche del territorio

Durante la giornata i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con gli insegnanti e le imprese, scoprendo da vicino l’impostazione pratica dell’offerta didattica:

Esplorazione dei percorsi di studio proposti dall’Academy e delle attività svolte all’interno degli ITS Lab 4.0.

Formazione mirata a sostenere le filiere strategiche del territorio imperiese, che comprendono agricoltura, olivicoltura, florovivaismo, viticoltura, trasformazione e valorizzazione dei prodotti.

Stretta sinergia con le aziende liguri del settore per favorire l’inserimento lavorativo dei diplomati.

La rivoluzione tecnologica del settore: l’intervento di Alessandro Piana

Nel suo intervento, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana ha evidenziato il profondo cambiamento in atto nel comparto e il sostegno garantito dalla Regione Liguria e attraverso il Pnrr per il potenziamento dei laboratori e delle strutture, che oggi si traduce in strumenti all’avanguardia, nuovi percorsi formativi e un legame sempre più solido tra giovani, imprese e territorio:

«La Regione Liguria considera questa Academy una realtà strategica per il futuro del territorio e delle nuove generazioni – dichiara l’assessore Alessandro Piana – Il settore agroalimentare non è più soltanto tradizione: sta vivendo una vera rivoluzione tecnologica e sostenibile, dall’agritech alla digitalizzazione, dalla tracciabilità alla riduzione dell’impatto ambientale fino alla valorizzazione del Made in Italy sui mercati globali. Per affrontare questa trasformazione servono competenze avanzate e giovani preparati, e la forza degli ITS sta proprio nel collegamento molto stretto tra formazione e imprese, attraverso laboratori, casi reali e stage».

Rivolgendosi direttamente agli studenti presenti, l’assessore ha poi concluso: «Ai ragazzi ho ricordato soprattutto questo: l’agroalimentare è un settore vivo, dinamico e alla ricerca di nuovi talenti. Scegliere un percorso di alta specializzazione significa investire sul proprio futuro e, nello stesso tempo, contribuire al futuro delle filiere liguri».

Il ponte tra scuola e imprese nelle parole del presidente Zelioli

A rimarcare il valore pratico e orientato al lavoro dell’istituto è stato il presidente della Fondazione ITS Academy Agroalimentare, Enrico Zelioli:

«Questo Open Day rappresenta un’occasione importante per far conoscere da vicino la nostra Academy, i percorsi formativi e soprattutto le opportunità professionali che possono offrire ai giovani. Il nostro obiettivo è costruire una formazione sempre più vicina alle esigenze delle imprese e del territorio, attraverso il confronto diretto con il mondo produttivo e attività concrete nei nostri laboratori. Vogliamo accompagnare gli studenti nell’acquisizione di competenze specialistiche e innovative, creando un collegamento sempre più forte tra formazione e lavoro e contribuendo alla crescita del comparto agroalimentare ligure».