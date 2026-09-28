Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 Diano Marina accoglierà la seconda edizione di “Sportivamente – Feel the Move”, la grande manifestazione diffusa patrocinata da Regione Liguria e CONI dedicata allo sport, al benessere e allo spirito di aggregazione. Tra piazza Martiri della Libertà, il lungomare, la spiaggia e diverse aree cittadine, giovani, famiglie, appassionati e visitatori potranno osservare e provare in prima persona oltre 25 discipline sportive, accompagnati quest’anno da importanti novità come l’app ufficiale dell’evento, il gioco a premi legato al “Passaporto di Sportivamente” e il contest fotografico con la mascotte Coco.

Le novità del 2026: l’app ufficiale, il Passaporto e la mascotte Coco

L’edizione di quest’anno introduce nuovi strumenti digitali e iniziative interattive per guidare il pubblico e stimolare la partecipazione attiva durante l’intero fine settimana:

La nuova app ufficiale: accessibile all’indirizzo app.sportivamentedianomarina.it, permetterà di consultare il programma del palco, i workshop sul lungomare, gli appuntamenti collaterali, le schede delle associazioni partecipanti e una mappa dedicata per individuare e raggiungere agevolmente le varie postazioni.

accessibile all’indirizzo app.sportivamentedianomarina.it, permetterà di consultare il programma del palco, i workshop sul lungomare, gli appuntamenti collaterali, le schede delle associazioni partecipanti e una mappa dedicata per individuare e raggiungere agevolmente le varie postazioni. Il Passaporto di Sportivamente: tramite l’applicazione sarà possibile partecipare a un gioco a premi accumulando stelline ogni volta che si prende parte a eventi, workshop e prove sportive; raggiunte le 10 stelline si avrà diritto al premio previsto, che verrà consegnato domenica 4 ottobre alle ore 16:00 sul palco di piazza Martiri della Libertà.

tramite l’applicazione sarà possibile partecipare a un gioco a premi accumulando stelline ogni volta che si prende parte a eventi, workshop e prove sportive; raggiunte le 10 stelline si avrà diritto al premio previsto, che verrà consegnato domenica 4 ottobre alle ore 16:00 sul palco di piazza Martiri della Libertà. Il contest fotografico con Coco: i presenti potranno scattare una foto insieme a Coco, la mascotte della manifestazione, e condividerla sui propri profili social taggando la pagina Instagram ufficiale @sportivamentedianomarina per raccogliere le immagini più spontanee delle due giornate.

Il programma, le aree dell’evento e le premiazioni

Il calendario della rassegna si articolerà in diversi spazi cittadini, unendo esibizioni spettacolari, approfondimenti e tornei agonistici:

Inaugurazione (sabato 3 ottobre, ore 10:00): cerimonia di apertura in piazza Martiri della Libertà, preceduta dal raduno delle associazioni in via Roma per una simbolica staffetta di unione con le bandiere ufficiali.

cerimonia di apertura in piazza Martiri della Libertà, preceduta dal raduno delle associazioni in via Roma per una simbolica staffetta di unione con le bandiere ufficiali. Il cuore dell’evento in piazza Martiri della Libertà: davanti al palazzo comunale sarà allestito il palco principale condotto da Gianni Rossi, che presenterà le attività e intervisterà i protagonisti prima delle esibizioni, con il supporto di un LED Wall per la proiezione di video, contenuti promozionali e intrattenimento.

davanti al palazzo comunale sarà allestito il palco principale condotto da Gianni Rossi, che presenterà le attività e intervisterà i protagonisti prima delle esibizioni, con il supporto di un LED Wall per la proiezione di video, contenuti promozionali e intrattenimento. Musica del sabato sera: sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 21:00, piazza Martiri della Libertà ospiterà il DJ set per chiudere la prima giornata all’insegna dell’energia.

sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 21:00, piazza Martiri della Libertà ospiterà il DJ set per chiudere la prima giornata all’insegna dell’energia. Area workshop e tornei in spiaggia: sul lungomare spazio ai workshop dedicati al benessere e alla scoperta delle discipline, mentre sull’arenile si disputeranno il torneo federale serie beach FIPAV B1 maschile e femminile e il torneo federale 2×2 misto curati da Riviera Beach Volley ASD di Savona.

sul lungomare spazio ai workshop dedicati al benessere e alla scoperta delle discipline, mentre sull’arenile si disputeranno il torneo federale serie beach FIPAV B1 maschile e femminile e il torneo federale 2×2 misto curati da Riviera Beach Volley ASD di Savona. Le premiazioni: sabato 3 ottobre alle ore 11:45 verrà premiata Vittoria Bergamini e alle ore 19:30 si terranno le premiazioni del torneo di beach volley; domenica 4 ottobre dalle ore 16:00 sul palco centrale verranno premiati atleti, partecipanti e vincitori del Passaporto di Sportivamente.

sabato 3 ottobre alle ore 11:45 verrà premiata Vittoria Bergamini e alle ore 19:30 si terranno le premiazioni del torneo di beach volley; domenica 4 ottobre dalle ore 16:00 sul palco centrale verranno premiati atleti, partecipanti e vincitori del Passaporto di Sportivamente. Cerimonia conclusiva (domenica 4 ottobre, ore 18:00 circa): saluto finale in piazza Martiri della Libertà con le associazioni chiamate a salire sul palco una alla volta per congedarsi dal pubblico con un gesto caratteristico della propria disciplina.

Oltre 25 discipline da provare e le associazioni protagoniste

Durante il weekend sarà possibile cimentarsi in tornei di calcetto, beach volley, basket, hockey, scacchi e ping pong, affrontare challenge di calisthenics, partecipare a tour in SUP, canoa, barca e mountain bike, oppure prendere parte a prove di crossfit, escursioni, kids run, yoga, equitazione, judo, karate e allenamento funzionale.

A rendere possibile questo ricco cartellone saranno le numerose realtà associative presenti:

Amici del Castello, Amici del Cavallo, Riciclando, Blue Basket, Club del Mare, Country Stile e Stile, Dianese Outdoor.

Diano Surf, Diano Yoga, DKD, Epica, FB Calisthenics Academy, Fudoshin, Golfo Diana Volley.

Golfo Dianese Calcio, Gym Power Palestra, High Five, Imperial Circus, J.P. Skate Academy, Judo Club, New Movaniment.

Polisportiva Dianese Sea Sport, Riviera Beach Volley, Rock the Dog, Sport Experience ASD, Sporting Dance, Viva Sport e Yeppa.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città: «Sportivamente rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio e le tante associazioni che, ogni giorno, promuovono lo sport e la partecipazione. Questa seconda edizione amplia il coinvolgimento della città e offre a cittadini e visitatori la possibilità di incontrare le nostre realtà sportive, conoscere nuove discipline e vivere Diano Marina in modo attivo e condiviso. Ringrazio tutte le associazioni sportive, l’organizzazione tecnica, gli uffici e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo appuntamento».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Luca Spandre: «Abbiamo lavorato per costruire un programma capace di unire esibizioni, attività pratiche, workshop e momenti di aggregazione. L’obiettivo è far conoscere lo sport in tutte le sue forme e permettere a ogni partecipante, indipendentemente dall’età e dall’esperienza, di trovare un’attività da scoprire o da provare. Sportivamente celebra lo sport ma anche il nostro territorio, valorizzando il Golfo dianese come meta ideale per appassionati e famiglie, che possono praticare ogni genere di attività outdoor tutto l’anno. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa importante iniziativa».

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