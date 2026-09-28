Il Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure si prepara a inaugurare il nuovo anno con la seconda edizione della rassegna di stand-up comedy “Domani è lunedì… forse”, progetto promosso dall’Amministrazione Comunale che vedrà salire sul palco alcuni tra i protagonisti più amati della scena comica nazionale. Il cartellone proporrà quattro serate all’insegna dell’energia e dell’ironia da gennaio ad aprile 2027, forte dell’ottima risposta della stagione d’esordio – resa possibile anche dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino tramite il bando Note & Sipari e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sul bando Ordinarie Cultura – le cui risorse saranno interamente reinvestite a supporto della nuova programmazione.

La crescita del format e le novità

La rassegna amplia la propria formula aprendosi a nuove giornate di programmazione, come illustrato dall’Assessore alla Cultura Stefano Moro: «La rassegna inizia con questo titolo con l’obiettivo di andare a rendere il teatro Giacometti un luogo di attività nel giorno della domenica, ma dalla nuova stagione evolve andando a impegnare anche serate alternative, come il venerdì e il sabato».

Il programma degli spettacoli

Tutti gli appuntamenti si terranno con inizio alle ore 21:00 presso la sala di corso Piave 2:

8 gennaio 2027 – Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli in “Io Marte Tu Mercole”: Federica Camba, artista poliedrica che unisce teatro e musica ed è autrice di successo, divide la scena con Gianluca Fubelli (Scintilla), attore e comico noto per i Turbolenti, Colorado e per il trionfo a LOL 6; reduci dall’esperienza in coppia come “Gli Spettacolari” nell’adventure game di Sky nel 2025, portano sul palco un racconto ironico, reale e musicale sulle dinamiche di coppia.

Federica Camba, artista poliedrica che unisce teatro e musica ed è autrice di successo, divide la scena con Gianluca Fubelli (Scintilla), attore e comico noto per i Turbolenti, Colorado e per il trionfo a LOL 6; reduci dall’esperienza in coppia come “Gli Spettacolari” nell’adventure game di Sky nel 2025, portano sul palco un racconto ironico, reale e musicale sulle dinamiche di coppia. 28 febbraio 2027 – Antonio Ornano in “Il bar sotto il mare”: il comico spezzino cresciuto a Genova, volto celebre di Zelig con il personaggio del biologo, dà voce alle storie surreali dell’omonimo libro di Stefano Benni con la regia di Giorgio Gallione, le scene di Guido Fiorato e la partecipazione dell’attrice e performer Gaia Elisa Rossi.

il comico spezzino cresciuto a Genova, volto celebre di Zelig con il personaggio del biologo, dà voce alle storie surreali dell’omonimo libro di Stefano Benni con la regia di Giorgio Gallione, le scene di Guido Fiorato e la partecipazione dell’attrice e performer Gaia Elisa Rossi. 12 marzo 2027 – Angelo Pisani in “Habemus papà”: già protagonista per dieci edizioni a Zelig con il duo Pali E Dispari e premiato come miglior attore al Clorophilla Film Festival per “Fuga dal call center”, l’ideatore del progetto Contofinoatre affronta con verve comica la paternità tra imprevisti e sfide quotidiane.

già protagonista per dieci edizioni a Zelig con il duo Pali E Dispari e premiato come miglior attore al Clorophilla Film Festival per “Fuga dal call center”, l’ideatore del progetto Contofinoatre affronta con verve comica la paternità tra imprevisti e sfide quotidiane. 3 aprile 2027 – Barbara Foria in “Basta un filo di rossetto”: attrice, autrice e voce radiofonica di RTL 102.5, oltre che volto di show televisivi come Only Fun, Colorado e Quelli che il calcio, propone un esilarante monologo sulle contraddizioni di una “cinquantenne 3.0”, assumendo il rossetto a simbolo di carica vitale.

Abbonamenti, biglietti e informazioni

La vendita dei tagliandi per gli appuntamenti al Teatro Paolo Giacometti segue un calendario specifico:

Abbonamenti: disponibili sul circuito Ticketone da martedì 29 settembre alle ore 11:00 fino al 16 ottobre alle ore 10:00.

disponibili sul circuito Ticketone da martedì 29 settembre alle ore 11:00 fino al 16 ottobre alle ore 10:00. Biglietti singoli: acquistabili a partire dalle ore 11:00 del 16 ottobre sia su Ticketone, sia tramite Carta del Docente e Carta dello Studente, oltre che presso gli uffici comunali competenti e al Welcome Point Alexala di piazza Dellepiane.

acquistabili a partire dalle ore 11:00 del 16 ottobre sia su Ticketone, sia tramite Carta del Docente e Carta dello Studente, oltre che presso gli uffici comunali competenti e al Welcome Point Alexala di piazza Dellepiane. Contatti: Servizio Cultura ai numeri 0143 772230 / 223 / 313 oppure tramite email all’indirizzo welcomenovi@comune.noviligure.al.it.