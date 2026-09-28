Offrire a famiglie, giovani, insegnanti ed educatori strumenti concreti per riconoscere e affrontare le situazioni di pericolo, prevenire il disagio giovanile e promuovere un uso responsabile delle nuove tecnologie: nasce con queste finalità “Insieme si vince – Orizzonti sicuri”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Novi Ligure attraverso l’Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi. L’iniziativa, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, vede la collaborazione strategica del Centro per le famiglie Villa Zucca, dell’ente di formazione For.al e dell’Associazione “La Caramella Buona”, articolandosi nei prossimi mesi tra campagne pubbliche, corsi specialistici e due grandi eventi aperti alla comunità.

La campagna di sensibilizzazione sul Numero 114

La prima fase del progetto scatterà nel mese di ottobre attraverso una capillare azione informativa:

Diffusione e valorizzazione del Numero di emergenza infanzia 114, servizio gratuito attivo 24 ore su 24 per la segnalazione di emergenze.

Installazione di manifesti di grandi dimensioni nei principali spazi pubblici cittadini per sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di disagio, sospetto o pericolo a danno di bambini e adolescenti.

Formazione per docenti ed educatori con esperti del settore

Tra i mesi di ottobre e novembre prenderà il via un percorso specialistico rivolto a insegnanti, operatori ed educatori, ospitato presso l’Aula Magna del For.al di via Carducci 6 (con collegamenti online):

Lezioni tenute dall’équipe dell’Associazione “La Caramella Buona”, che vedrà in cattedra professionisti quali la dottoressa Marika Perli, la dottoressa Roberta Cerchia, l’avvocato Barbara Iannuccelli e la dottoressa Roberta Bruzzone.

Approfondimento su temi cruciali: riconoscimento dei campanelli d’allarme legati ad abusi e disagi, gestione delle criticità, protocolli istituzionali di segnalazione e quadro delle responsabilità educative e giuridiche.

Focus specifico sulle insidie della rete: dinamiche di cyberbullismo, piaga del revenge porn e prevenzione delle relazioni tossiche in età minorile.

Rilascio di un attestato finale di partecipazione a tutti gli iscritti al percorso.

Le serate conclusive con Roberta Bruzzone

Il culmine del progetto vedrà protagonisti due momenti di confronto pubblico affidati alla nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone:

Mercoledì 25 novembre (ore serali): al Teatro Paolo Giacometti di corso Piave 2, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà un incontro aperto a famiglie, realtà del volontariato, società sportive ed educatori sui temi della responsabilità genitoriale, della protezione dei minori e della prevenzione dei reati online.

al Teatro Paolo Giacometti di corso Piave 2, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà un incontro aperto a famiglie, realtà del volontariato, società sportive ed educatori sui temi della responsabilità genitoriale, della protezione dei minori e della prevenzione dei reati online. Giovedì 26 novembre (al mattino): presso il centro fieristico “Dolci terre di Novi”, appuntamento riservato agli allievi delle scuole secondarie di primo grado focalizzato sui rischi della navigazione web, tra cui adescamento telematico, profili fake, cyberbullismo, sexting e tutela della riservatezza personale.

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