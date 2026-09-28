Sabato 3 ottobre, dalle ore 15 alle 18, piazza Duomo a Tortona si animerà con il ritorno della tradizionale Giornata del Volontariato, promossa dalla Consulta Associazioni Volontariato (CAV) di Tortona con il patrocinio del Comune di Tortona. L’evento, rivolto a tutta la cittadinanza e in particolar modo alle famiglie, metterà al centro il valore della solidarietà come risorsa fondamentale per la comunità, offrendo uno spazio di incontro per far conoscere i tanti progetti e le attività svolte quotidianamente a supporto della collettività locale.
Il percorso in piazza Duomo e le attività
L’edizione di quest’anno, intitolata “Insieme per il territorio”, proporrà un itinerario tra gli stand per esplorare le iniziative solidali e l’attenzione alla tutela ambientale:
- Stand informativi per approfondire i progetti, le attività e le iniziative di volontariato attivo.
- Approfondimenti dedicati alle specie caratteristiche del territorio, con consigli per accudirle, rispettarle e salvaguardare l’ambiente naturale circostante.
- Allestimento speciale della piazza arricchito da un repertorio fotografico messo a disposizione da Progetto Ambiente Scrivia.
- Laboratori, giochi e animazioni per bambini e adulti realizzati con la collaborazione degli istituti scolastici locali.
- Intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Tortona A e del Tortona B, affiancati dalle esibizioni delle associazioni Paolo Perduca, L’Estro Armonico e Lyricum.
Le associazioni e le realtà presenti
Saranno numerose le realtà del terzo settore e del soccorso che animeranno piazza Duomo con i propri spazi informativi:
- Arcobaleno di Mirko, Percorrere aps, AID, Exago, Dor de Plai, Minifal, Cittadinanza attiva, CIF, MEIC, MOV, FAI, UNITRE, Lions.
- Amici del Museo del Mare, CAI, A casa con voi, Fondazione San Martino antiusura, SIPBC, GAS, Matteo 25, AVOCATO.
- Alcolisti anonimi AA, Familiari Al Anon, Oftal, AIDO, AVO, Cisom, Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona.
- Lyricum, Associazione Enrico Cucchi, Associazione Paolo Perduca, L’Estro Armonico.
- Gruppo Comunale di Protezione Civile con Ser Tortona e Bassa Valle Scrivia.
- Gazebo informativo del Servizio Civile Universale e InformaGiovani.
La partecipazione delle scuole
Il mondo dell’istruzione e della formazione darà un contributo significativo alla giornata attraverso la presenza di:
- Istituti comprensivi Tortona A e Tortona B.
- Istituto ODPF San Giuseppe e Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore.
- Agenzia Formativa Santachiara e CIOFS.
- Studenti del Liceo Peano appartenenti al G.A.V. (Gruppo Assistenza Volontaria).
Informazioni utili e caso maltempo
La manifestazione è a ingresso libero e mira a coinvolgere giovani e famiglie per promuovere la cultura del dono e della partecipazione civica. In caso di maltempo, l’intera iniziativa sarà posticipata al sabato successivo. Per ricevere ulteriori dettagli è possibile telefonare al numero 0131 864208 oppure inviare un’email all’indirizzo volontariato@comune.tortona.al.it.