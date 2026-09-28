Sabato 3 ottobre, dalle ore 15 alle 18, piazza Duomo a Tortona si animerà con il ritorno della tradizionale Giornata del Volontariato, promossa dalla Consulta Associazioni Volontariato (CAV) di Tortona con il patrocinio del Comune di Tortona. L’evento, rivolto a tutta la cittadinanza e in particolar modo alle famiglie, metterà al centro il valore della solidarietà come risorsa fondamentale per la comunità, offrendo uno spazio di incontro per far conoscere i tanti progetti e le attività svolte quotidianamente a supporto della collettività locale.

Il percorso in piazza Duomo e le attività

L’edizione di quest’anno, intitolata “Insieme per il territorio”, proporrà un itinerario tra gli stand per esplorare le iniziative solidali e l’attenzione alla tutela ambientale:

Stand informativi per approfondire i progetti, le attività e le iniziative di volontariato attivo.

Approfondimenti dedicati alle specie caratteristiche del territorio, con consigli per accudirle, rispettarle e salvaguardare l’ambiente naturale circostante.

Allestimento speciale della piazza arricchito da un repertorio fotografico messo a disposizione da Progetto Ambiente Scrivia.

Laboratori, giochi e animazioni per bambini e adulti realizzati con la collaborazione degli istituti scolastici locali.

Intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Tortona A e del Tortona B, affiancati dalle esibizioni delle associazioni Paolo Perduca, L’Estro Armonico e Lyricum.

Le associazioni e le realtà presenti

Saranno numerose le realtà del terzo settore e del soccorso che animeranno piazza Duomo con i propri spazi informativi:

Arcobaleno di Mirko, Percorrere aps, AID, Exago, Dor de Plai, Minifal, Cittadinanza attiva, CIF, MEIC, MOV, FAI, UNITRE, Lions.

Amici del Museo del Mare, CAI, A casa con voi, Fondazione San Martino antiusura, SIPBC, GAS, Matteo 25, AVOCATO.

Alcolisti anonimi AA, Familiari Al Anon, Oftal, AIDO, AVO, Cisom, Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona.

Lyricum, Associazione Enrico Cucchi, Associazione Paolo Perduca, L’Estro Armonico.

Gruppo Comunale di Protezione Civile con Ser Tortona e Bassa Valle Scrivia.

Gazebo informativo del Servizio Civile Universale e InformaGiovani.

La partecipazione delle scuole

Il mondo dell’istruzione e della formazione darà un contributo significativo alla giornata attraverso la presenza di:

Istituti comprensivi Tortona A e Tortona B.

Istituto ODPF San Giuseppe e Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore.

Agenzia Formativa Santachiara e CIOFS.

Studenti del Liceo Peano appartenenti al G.A.V. (Gruppo Assistenza Volontaria).

Informazioni utili e caso maltempo

La manifestazione è a ingresso libero e mira a coinvolgere giovani e famiglie per promuovere la cultura del dono e della partecipazione civica. In caso di maltempo, l’intera iniziativa sarà posticipata al sabato successivo. Per ricevere ulteriori dettagli è possibile telefonare al numero 0131 864208 oppure inviare un’email all’indirizzo volontariato@comune.tortona.al.it.