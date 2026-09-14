Si arricchisce di un nuovo ed essenziale tassello la rigenerazione urbana del centro cittadino di Imperia con l’inaugurazione del parcheggio di Piazza Ulisse Calvi. L’infrastruttura costituisce il lotto conclusivo del più ampio progetto di riqualificazione del complesso scolastico cittadino, mettendo a disposizione della comunità nuovi posti auto e spazi multifunzionali all’insegna della sostenibilità ambientale e del recupero urbano.

I dettagli dell’infrastruttura e le regole di sosta

Il nuovo parcheggio mette a disposizione della cittadinanza un totale di 58 stalli per la sosta. Nello specifico, per ottimizzare al meglio gli spazi, l’area è stata così suddivisa:

41 posti auto nell’area esterna, estesa su circa 1.150 metri quadri.

nell’area esterna, estesa su circa 1.150 metri quadri. 17 posti auto coperti, distribuiti su una superficie di 452 metri quadri.

Per bilanciare le differenti esigenze di chi vive e frequenta il quartiere, la sosta nei posti all’aperto è regolamentata da disco orario, con un limite massimo di quattro ore nelle fasce orarie 7:30-12:00 e 14:30-18:00. Tale organizzazione garantirà un’elevata rotazione dei veicoli a servizio dei plessi scolastici e delle attività commerciali durante le ore diurne, lasciando l’area a completa disposizione dei residenti per la sosta serale e notturna.

Scuole sicure e attenzione all’ambiente

La realizzazione del posteggio rappresenta l’ultimo atto di un vasto piano finanziato attraverso i fondi del PNRR e fondi ministeriali, destinati primariamente alla messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici, al rinnovo degli impianti, degli infissi, del sistema di riscaldamento e alla costruzione della nuova palestra a disposizione di studenti e società sportive.

L’intervento appena inaugurato si distingue fortemente anche per l’attenzione alla sostenibilità e alla multifunzionalità. Sulla copertura del parcheggio, infatti, è stato installato un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 41-42 kilowatt, in grado di produrre energia pulita. Inoltre, lo spazio superiore dell’infrastruttura è stato appositamente progettato per trasformarsi in una piazza aperta, pronta ad accogliere eventi, manifestazioni culturali e attività didattiche all’aperto.

Le dichiarazioni del Sindaco Scajola

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha inquadrato l’opera in un contesto strategico di più ampio respiro: “Questo intervento si inserisce nel piano di rilancio dell’area, che vedrà a breve l’avvio della progettazione per via Agnesi: un’opera strategica”.

Il primo cittadino ha poi delineato i futuri sviluppi della viabilità locale. “L’intervento, che definisco la ‘variante di via Amendola’ – ha spiegato Scajola – permetterà di decongestionare il traffico e rivitalizzare una via storica oggi penalizzata da una carreggiata stretta e palazzi alti. Una volta completata l’opera, definiremo la nuova disciplina viaria”.

L’obiettivo finale dell’amministrazione è chiaro: “Nel loro insieme, questi progetti garantiscono maggiore sicurezza, scuole riqualificate e un’migliore vivibilità per il quartiere”, ha concluso il Sindaco.