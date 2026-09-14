Sabato 19 settembre alle ore 17:00, la Biblioteca Civica di Tortona ospiterà l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Maurizia Assanelli. L’esposizione, intitolata “Panorami dell’Anima”, offrirà al pubblico l’occasione di scoprire le opere e il personale approccio al colore della pittrice genovese d’origine e rivanazzanese d’adozione.

Il profilo dell’artista e la sua formazione

Nata a Genova, Maurizia Assanelli vanta un percorso formativo che unisce l’arte e la filosofia: ha infatti frequentato per un biennio l’Accademia di Belle Arti in contemporanea ai propri studi universitari in ambito filosofico. Ex docente nella scuola statale, ha affiancato all’insegnamento una costante attività editoriale, contribuendo alla stesura di numerosi articoli per giornali e riviste e pubblicando due libri per ragazzi.

Appassionata da sempre di arte figurativa, da anni è socia attiva del Circolo di Pittura Vogherese e vive oggi a Rivanazzano Terme. Nel corso del tempo è già stata protagonista di numerosi eventi e mostre, sia personali che collettive, nel contesto dell’Oltrepò.

La ricerca artistica e il colore

La pittura di Maurizia Assanelli si sviluppa attraverso una personalissima analisi della realtà esterna, mirata a esplorare universi sensibili di ampio respiro. L’artista interpreta i fenomeni osservati affidandosi prevalentemente all’uso del colore, riuscendo così a delineare sulla tela paesaggi che sono al tempo stesso reali e soggettivi, espressione del suo personale modo di “esserci” nel mondo.

Giorni e orari di apertura

L’esposizione allestita presso la Biblioteca Civica sarà aperta al pubblico e visitabile secondo il seguente calendario settimanale:

Lunedì: dalle ore 14:00 alle 18:00

dalle ore 14:00 alle 18:00 Martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9:00 alle 18:00

dalle ore 9:00 alle 18:00 Mercoledì: dalle ore 9:00 alle 14:00

dalle ore 9:00 alle 14:00 Sabato e domenica: dalle ore 16:00 alle 19:00