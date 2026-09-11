Titolo opzione 1: Revocato il divieto di balneazione a Diano Marina: mare di nuovo accessibile alla foce del torrente San Pietro Titolo opzione 2: Acque a norma e divieto cancellato: via libera ai tuffi nel tratto del San Pietro a Diano Marina

Il mare di Diano Marina torna a essere balneabile nel tratto cittadino situato in corrispondenza della foce del torrente San Pietro. L’amministrazione comunale ha infatti ufficialmente revocato il divieto temporaneo che era stato istituito lo scorso 8 settembre, a seguito dei risultati positivi emersi dalle ultime analisi effettuate dall’ARPAL. Il nuovo provvedimento è stato siglato nella giornata di venerdì 11 settembre, permettendo così di rimuovere i divieti e restituire la piena fruibilità della porzione di litorale a cittadini e turisti.

I risultati delle analisi e il rientro dei parametri

L’interdizione preventiva alla balneazione era scattata in settimana a causa di un’anomalia, ma la situazione è rientrata rapidamente nella normalità. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) ha infatti eseguito un campionamento suppletivo delle acque nella giornata del 9 settembre. Gli esiti, comunicati ufficialmente al Comune, hanno confermato che la qualità del mare è tornata eccellente e idonea alla balneazione.

Nello specifico, le analisi di laboratorio hanno evidenziato una situazione ottimale:

La presenza di batteri Escherichia coli è risultata essere a livelli minimi (inferiore a 10), ben al di sotto del valore limite fissato dalla legge a 500.

Anche i valori degli Enterococchi intestinali sono risultati minimi (inferiori a 10), contro un limite massimo consentito di 200.

La rimozione dei cartelli e il monitoraggio costante

Considerato il decadimento delle condizioni di rischio per la salute pubblica, il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha disposto la revoca immediata dell’ordinanza precedente. Conseguentemente, gli agenti del Comando di Polizia Locale sono stati incaricati di procedere alla tempestiva rimozione dei cartelli indicanti il divieto di balneazione. L’area di mare nuovamente accessibile comprende tutto il tratto compreso tra la foce del Torrente San Pietro e il secondo molo dell’Hotel Bellevue.

Al fine di garantire la sicurezza e tutelare la qualità delle acque anche nel prossimo futuro, l’amministrazione ha inoltre inviato un’apposita comunicazione alla società Rivieracqua, l’ente gestore unico del servizio idrico integrato. L’obiettivo è quello di mantenere in atto una costante e attenta verifica sul corretto funzionamento del sistema fognario comunale, non solo nella zona interessata dal recente campionamento, ma su tutto il territorio cittadino.

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