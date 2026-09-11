I festeggiamenti organizzati in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo a Villaromagnano si sono conclusi registrando un grande successo in tutti gli appuntamenti proposti. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno fortemente voluto e organizzato questi momenti importanti per riunire la comunità, offrendo un programma ricco che ha saputo spaziare in modo impeccabile dall’arte alla musica, fino ad arrivare alle celebrazioni sportive e sociali.

Cultura, musica e divertimento sotto il campanile

Il calendario della kermesse ha offerto iniziative capaci di coinvolgere il pubblico di ogni età, registrando un’ottima risposta in termini di presenze e partecipazione. Tra i momenti di maggiore richiamo che hanno animato la festa spiccano:

La mostra di pittura intitolata “Oltre la tela”.

I tradizionali e partecipati giochi sotto il campanile.

I concerti che hanno visto alternarsi sul palco Lillo Baronii e il duo Nico e Franz.

Le esibizioni coreografiche dei gruppi di ballo Danzarte, Cubanclub e Showlab, realizzate grazie al fondamentale sostegno degli sponsor Vigneti Leone di Villaromagnano e Officina Bianco Srl di Tortona.

Le celebrazioni comunitarie e i riconoscimenti

Oltre all’intrattenimento e agli appuntamenti culturali, la patronale è stata l’occasione per vivere importanti momenti dal forte valore simbolico. L’amministrazione comunale ha infatti dedicato uno spazio speciale al tradizionale saluto ai coscritti della leva 2008, celebrando l’ingresso dei giovani nella vita civica.

Grande risalto è stato dato anche al mondo dello sport e della salute: durante i festeggiamenti è stato tributato un doveroso omaggio alla giovanissima atleta Silvia Canape, e si è tenuta la cerimonia per la consegna ufficiale di un nuovo defibrillatore all’ASD Villaromagnano Calcio, un gesto prezioso per la sicurezza di tutti gli sportivi.