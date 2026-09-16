È ufficialmente partita l’importante opera di riqualificazione del lungomare di Ventimiglia, un intervento organico atteso da decenni che cambierà progressivamente il volto di uno degli spazi più amati e frequentati della città. I lavori hanno preso il via in questi giorni con l’installazione delle nuove ed eleganti panchine, destinate a sostituire le vecchie sedute in cemento per restituire maggiore decoro all’intera passeggiata, a cui faranno presto seguito ulteriori interventi mirati sulla viabilità e sull’illuminazione.

Panchine d’eccellenza: un legame con la Sagrada Família

La fornitura scelta per rinnovare l’arredo urbano è di particolare pregio. La società City Equipments si è infatti avvalsa della preziosa collaborazione di Escofet, l’azienda specializzata nota a livello internazionale per aver realizzato gli angeli e alcune travi interne della Sagrada Família di Barcellona. Le nuove sedute ventimigliesi vantano gli stessi composti, la medesima lavorazione artigianale e provengono dalla stessa sede di lavorazione degli elementi recentemente posati presso la celebre Basilica spagnola.

Il piano asfalti e la nuova illuminazione

La posa delle panchine rappresenta però soltanto il primo tassello di un più ampio e profondo piano di restyling cittadino. L’intervento sul lungomare, seguito in prima linea dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici Marco Agosta e dal Consigliere comunale Franco Ventrella, prevede a breve termine le seguenti novità:

Piano asfalti: tra circa due settimane ripartiranno i cantieri stradali che prevedono la completa riasfaltatura della sede stradale nel tratto compreso tra il Resentello e via alla Spiaggia.

tra circa due settimane ripartiranno i cantieri stradali che prevedono la completa riasfaltatura della sede stradale nel tratto compreso tra il Resentello e via alla Spiaggia. Segnaletica: a seguire, verrà rifatta integralmente la segnaletica per garantire maggiore sicurezza all’intero asse costiero.

a seguire, verrà rifatta integralmente la segnaletica per garantire maggiore sicurezza all’intero asse costiero. Illuminazione: è attualmente allo studio un progetto per dotare di una nuova illuminazione l’intero Belvedere, valorizzando ulteriormente uno dei punti più suggestivi della città (recentemente salito agli onori delle cronache nazionali su Canale 5).

I commenti dell’Amministrazione

«Questo e gli altri interventi in programma dimostrano che il lavoro dell’Amministrazione e degli uffici va avanti indipendentemente dai grandi eventi», dichiara il Sindaco Flavio Di Muro. «Il Super Karaoke non ha distolto l’attenzione dai lavori e dalle iniziative, che proseguiranno a ritmo serrato da qui ai prossimi mesi».

Sulla stessa linea il Vicesindaco Marco Agosta, che inquadra i lavori in una visione più ampia: «Quello che stiamo realizzando non è un intervento isolato, ma l’avvio di un vero e proprio percorso di riqualificazione complessiva del lungomare. Panchine, asfalti, segnaletica e illuminazione concorreranno a cambiare il volto di questa parte della città, con un investimento importante sul decoro e sulla qualità degli spazi pubblici».

L’ombra del vandalismo e l’appello al rispetto

C’è tuttavia una nota stonata che l’Amministrazione si è trovata a dover denunciare fin dalle primissime ore. Ieri, a pochissima distanza dalla posa delle prime nuove panchine al Resentello, alcune persone sono state viste mentre calpestavano le sedute con i piedi, utilizzandole in modo del tutto improprio.

Un comportamento giudicato inaccettabile, specialmente di fronte a beni appena installati e acquistati con risorse pubbliche per il benessere collettivo. Da qui l’appello accorato rivolto a tutta la cittadinanza e ai turisti: il patrimonio pubblico è di tutti, va rispettato e tutelato per preservare gli sforzi fatti per migliorare la città.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!