Si apre un nuovo e atteso capitolo per l’Oratorio di San Rocco a Tortona. Sono infatti ufficialmente iniziati i lavori di restauro della facciata, un intervento della durata prevista di circa 50 giorni che punta a restituire decoro e vitalità a uno dei luoghi più legati alla storia e alla memoria cittadina. L’operazione è stata resa possibile dal fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e dal grande dinamismo del nuovo Priorato, uniti per preservare e valorizzare la memoria collettiva.

Il cantiere, i professionisti e il sostegno della Fondazione

Ad occuparsi materialmente dell’intervento è Gabbantichità di Tortona, realtà locale che metterà a disposizione competenze e professionalità specifiche nel campo del recupero e della conservazione. Il lavoro dei tecnici sarà meticolosamente finalizzato a valorizzare le antiche caratteristiche storiche e architettoniche dell’edificio.

Un cantiere che ha potuto prendere vita grazie al significativo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il cui sostegno ha rappresentato l’elemento determinante per trasformare il progetto in un intervento concreto. La Fondazione conferma così la propria storica attenzione nei confronti del patrimonio culturale del territorio, sostenendo iniziative capaci di tutelare luoghi che sono non solo testimonianze d’arte, ma parti integranti dell’identità cittadina.

Il nuovo Priorato e la mobilitazione dei cittadini

Accanto al supporto istituzionale ed economico, c’è un altro elemento fondamentale che sta caratterizzando questa nuova fase della chiesa di San Rocco: la forte mobilitazione della comunità.

Il nuovo Priorato della Confraternita (sotto il titolo di San Giovanni Decollato), insediatosi di recente, ha subito impresso una decisa accelerazione alle attività, lavorando per riportare l’Oratorio al centro dell’attenzione. Un impegno fatto di contatti e capacità di creare collaborazione attorno al bene comune. Anche la risposta dei cittadini rappresenta un segnale estremamente positivo: l’interesse che si sta sviluppando attorno a San Rocco dimostra come la tutela del patrimonio possa diventare un obiettivo corale e condiviso.

Un punto di partenza per il futuro dell’Oratorio

Il restauro della facciata assume quindi un significato che va ben oltre il semplice recupero estetico dell’edificio. È il primo passo di un percorso che punta a riportare alla vita un luogo cardine della tradizione tortonese. Per il nuovo Priorato, l’apertura del cantiere rappresenta un punto di partenza per raggiungere nuovi obiettivi:

Fare di San Rocco un luogo capace di dialogare con la città.

Promuovere future iniziative culturali e momenti di incontro.

Creare nuove occasioni di partecipazione per tutti i cittadini.

La facciata restaurata sarà il primo segno visibile di questo percorso. Per San Rocco, il restauro segna l’inizio di una nuova stagione, con l’auspicio che, al termine dei due mesi di lavori previsti, l’Oratorio possa presentarsi nuovamente nel suo pieno splendore e continuare a essere un punto di riferimento per l’intera comunità.