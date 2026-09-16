Giovedì 17 settembre 2026 alle ore 11, la città di Alessandria renderà omaggio alla memoria di Franco Sassi, noto pittore, incisore e grafico alessandrino. La cerimonia ufficiale di intitolazione di un’area verde a lui dedicata si terrà nel cuore del quartiere Cristo, precisamente nello spazio compreso tra via Giuseppe Parini, via Umberto Giordano e via Francesco De Antonio.
Il legame con il Museo Etnografico della Gambarina
L’evento è stato accolto con particolare partecipazione dall’Associazione Amici del Museo Etnografico “C’era una volta” della Gambarina. L’iniziativa, infatti, è molto vicina alla realtà museale cittadina a causa dello stretto rapporto che lega il Museo al figlio dell’artista, Teseo Sassi.
Teseo Sassi è una figura attivamente coinvolta nella vita culturale dell’Associazione, per la quale ricopre molteplici ruoli:
- Socio dell’Associazione;
- Lettore e conferenziere del Museo;
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico;
- Autore di diverse pubblicazioni realizzate nell’ambito delle attività editoriali legate alla Gambarina.
Un riconoscimento all’artista alessandrino
La scelta di dedicare questo spazio cittadino a Franco Sassi rappresenta un importante riconoscimento per l’eredità lasciata dal pittore e grafico, celebrando la sua figura di spicco nel panorama artistico del territorio all’interno di uno dei quartieri più popolosi della città.