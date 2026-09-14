Come da tradizione, in occasione del primo giorno di scuola, questa mattina, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha fatto visita agli istituti cittadini per incontrare gli alunni delle classi prime. Accompagnato dall’Assessore Anna Sgheiz e dal Presidente della Commissione Consiliare Istruzione Nicolò Castellini, il primo cittadino ha voluto portare di persona gli auguri di buon anno scolastico a tutte le componenti del mondo formativo tortonese.

Il tour nei plessi e gli auguri

La visita istituzionale ha riguardato praticamente tutti i plessi scolastici della città comprese le superiori, confermando una consuetudine che il Sindaco ripete all’avvio di ogni nuovo anno di lezioni. L’obiettivo è quello di testimoniare la concreta vicinanza del Comune in un giorno molto importante per l’intera comunità.

Durante gli incontri, l’Amministrazione ha rivolto il proprio messaggio di buon lavoro alle figure centrali della scuola:

Agli alunni e agli studenti che intraprendono un nuovo percorso.

Ai Dirigenti scolastici preposti alla guida degli istituti.

Agli insegnanti e a tutto il personale in servizio.

Dopo l’inaugurazione della Salvo D’Acquisto

Il tradizionale giro di saluti di oggi si inserisce in una settimana di grande rilievo per l’istruzione pubblica a Tortona. L’incontro con le classi, infatti, arriva a due giorni di distanza dal taglio del nastro della nuova scuola “Salvo D’acquisto”, la cui inaugurazione è avvenuta con successo nella giornata di sabato.