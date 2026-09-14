Il Comune di Tortona ha ufficialmente avviato l’iter per l’attivazione di nuovi percorsi formativi dedicati al Coordinamento Pedagogico Territoriale, un progetto rivolto al personale del sistema integrato di educazione e istruzione per la fascia d’età compresa tra zero e sei anni. L’iniziativa, promossa dal Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, mira a promuovere la continuità del percorso scolastico e a sostenere lo sviluppo dei bambini in un processo unitario e condiviso tra le diverse strutture della città.

Gli obiettivi del progetto formativo

Il progetto, sostenuto da fondi statali e cofinanziamenti della Regione Piemonte, coinvolgerà direttamente i referenti dei servizi, mettendo in rete i coordinatori pedagogici attivi nei servizi per la prima infanzia (0-3 anni) e nelle scuole dell’infanzia.

Come concordato in sede collegiale, gli obiettivi principali di questa iniziativa sono:

Promuovere azioni di formazione mirate e aggiornate per tutti gli operatori del settore.

Dare un forte impulso all’innovazione e alla sperimentazione educativa.

Attuare un raccordo concreto e operativo tra tutti i servizi educativi e scolastici presenti sul territorio cittadino.

I professionisti incaricati

Per soddisfare le esigenze formative individuate e garantire un alto livello di preparazione, l’Amministrazione comunale ha selezionato due diverse realtà professionali a cui affidare l’incarico. Ognuna curerà un aspetto specifico dell’aggiornamento pedagogico:

Il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) , con sede a Piacenza, si occuperà dell’attivazione di un percorso formativo incentrato specificamente sulla continuità educativa e sul curriculum per la fascia d’età zero-sei anni.

, con sede a Piacenza, si occuperà dell’attivazione di un percorso formativo incentrato specificamente sulla continuità educativa e sul curriculum per la fascia d’età zero-sei anni. La dottoressa Silvia Pepillo, formatrice e supervisora educativa, guiderà invece un percorso formativo interamente dedicato alla supervisione educativa per la medesima fascia d’età.