Nella giornata di ieri, martedì 8 settembre, la campanella è suonata in anticipo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano” di Tortona. A dare il benvenuto ai ragazzi e a inaugurare ufficialmente il nuovo anno scolastico è intervenuto il Sindaco Federico Chiodi, portando i saluti istituzionali e l’augurio di un proficuo percorso di studi a tutti i giovani studenti.

Una tradizione che si rinnova da oltre sei anni

La presenza del primo cittadino nel giorno della riapertura degli istituti scolastici rappresenta ormai un appuntamento fisso per la comunità tortonese. Fin dalla sua elezione, avvenuta sei anni e mezzo fa, il Sindaco Federico Chiodi ha infatti sempre effettuato una visita alle scuole della città in occasione del primissimo giorno di ogni anno scolastico. Una consuetudine portata avanti con costanza nel tempo per confermare la vicinanza dell’Amministrazione comunale al mondo dell’istruzione e alle nuove generazioni.

Gli auguri agli studenti e al personale

Durante lo speciale momento di incontro e saluto con gli studenti della scuola secondaria, che hanno ripreso le lezioni anticipando il normale calendario regionale, il Sindaco è stato accompagnato dalla Dirigente Scolastica Carla Migliora. Entrambi hanno rivolto ai ragazzi, al corpo docenti e a tutto il personale scolastico i migliori auguri per l’anno appena iniziato, sottolineando l’importanza della scuola come fondamentale luogo di crescita formativa e personale.