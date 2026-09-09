La grande musica orchestrale torna a essere protagonista in città. Giovedì 10 settembre 2026, a partire dalle ore 21:15, la suggestiva cornice del Teatro Civico di Tortona ospiterà una serata imperdibile: il concerto dell’orchestra giovanile Tonart di Hohenems. L’evento musicale, inserito all’interno della XXXIV edizione del Festival Ultrapadum, vedrà l’ensemble esibirsi dal vivo per regalare al pubblico le più belle melodie della tradizione classica.

La direzione e i protagonisti della serata

L’orchestra austriaca, legata all’omonima scuola di musica, si presenterà sul palco sotto l’attenta direzione del Mag. Markus Pferscher. Ad arricchire ulteriormente l’esibizione ci sarà la speciale partecipazione del baritono Riccardo di Francesco, che accompagnerà i giovani talenti dell’ensemble nell’esecuzione del programma.

Il programma musicale: sinfonie e grandi classici

L’orchestra giovanile Tonart ha preparato per l’occasione un repertorio ricco e coinvolgente, studiato per spaziare attraverso epoche e stili differenti, dalle celebri marce trionfali fino alle più note colonne sonore. Nel corso della serata, gli spettatori potranno ascoltare brani indimenticabili come:

La Marcia trionfale dall’“Aida” e l’Ouverture dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi.

L’Andante da “Roma” di Georges Bizet.

La colonna sonora de “Il Padrino” composta da Nino Rota.

Non ti scordar di me di Ernesto De Curtis.

Voglio vivere così di Giovanni D’Anzi.

Una selezione di valzer, polke e marce di Johann Strauss.

Informazioni e prenotazioni

L’evento è patrocinato dal Comune di Tortona, in collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Pavia. L’ingresso al concerto sarà completamente gratuito per tutto il pubblico.

Per partecipare alla serata musicale e per effettuare le prenotazioni dei posti a sedere all’interno del Teatro Civico, è possibile contattare direttamente gli organizzatori al numero di telefono: 345.4272076.