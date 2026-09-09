Il mondo dell’arte e della pittura si prepara a vivere un pomeriggio di approfondimento e creatività a Tortona. Sabato 12 settembre 2026, lo spazio culturale di Via del Seminario ospiterà un appuntamento speciale interamente dedicato alla tecnica base della pittura ad acqua, offrendo agli appassionati e ai curiosi l’opportunità di assistere a una dimostrazione pratica dal vivo.

La demo dimostrativa con Silvia Faini

L’evento, intitolato “Incontro di Acquerello – Sulla tecnica base”, vedrà come protagonista e curatrice dell’incontro Silvia Faini. L’artista guiderà i partecipanti alla scoperta dei segreti, dei passaggi e delle sfumature che caratterizzano questa affascinante e delicata tecnica pittorica. La dimostrazione pratica è pensata per illustrare concretamente l’approccio al colore e alla carta, rendendo l’arte accessibile sia a chi si avvicina per la prima volta ai pennelli sia a chi desidera perfezionare le proprie abilità.

Informazioni e dettagli pratici

L’incontro si svolgerà nel pomeriggio, offrendo una full immersion artistica all’interno della sede associativa. Ecco i riferimenti per partecipare o richiedere maggiori informazioni sull’iniziativa:

Data: Sabato 12 settembre 2026.

Sabato 12 settembre 2026. Orario: Dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Luogo: Spazio Arte Viva, Via del Seminario 15, Tortona.

Spazio Arte Viva, Via del Seminario 15, Tortona. Contatti: E-mail info@spazioarteviva.it – Telefono 348 5110059.