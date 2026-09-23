Violenta rissa nella notte del 21 settembre in via Congresso Agrario a Casale Monferrato: un giovane di 24 anni, originario di Novara e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l’accusa di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito i militari intervenuti per sottrarlo a un pestaggio, provocando il ferimento di tre operatori dell’Arma.

L’intervento e l’aggressione ai militari

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 che segnalava una violenta colluttazione tra numerose persone. I primi ad arrivare sono stati tre Carabinieri fuori servizio, casualmente presenti sul posto, i quali sono intervenuti tempestivamente per fare scudo al 24enne, che si trovava riverso a terra mentre veniva colpito violentemente da un gruppo di individui. Contestualmente, i militari hanno richiesto il supporto operativo dell’Aliquota Radiomobile per mettere in salvo il ragazzo.

Nonostante l’azione dei Carabinieri mirasse a proteggerlo, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e droghe, si è scagliato improvvisamente e senza alcuna ragione contro di loro. Nella foga ha sferrato un pugno al volto a uno dei Carabinieri liberi dal servizio e ha opposto una forte resistenza anche ai militari della Gazzella giunti in supporto sul luogo dello scontro.

Il bilancio dei feriti e le indagini in corso

Dopo essere stato contenuto e bloccato in condizioni di sicurezza, l’aggressore è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Casale Monferrato, dal quale è stato dimesso con tre giorni di prognosi. Più pesanti le conseguenze riportate dagli uomini dell’Arma:

L’operatore colpito al volto ha riportato la frattura del naso e della mascella, con una prognosi di 30 giorni.

Due colleghi dell’Aliquota Radiomobile hanno subito contusioni giudicate guaribili in sette giorni.

Illesi gli altri due Carabinieri fuori servizio intervenuti nelle prime fasi dell’accaduto.

All’arrivo dei rinforzi, gli altri partecipanti alla rissa sono fuggiti disperdendosi per le vie limitrofe. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 24enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Alessandria in attesa del giudizio con rito direttissimo, mentre proseguono gli accertamenti investigativi per rintracciare e identificare tutti gli altri soggetti coinvolti nei disordini.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!