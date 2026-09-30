Titolo opzione 1: “Prendiamoci cura del nostro paese”: a Sale torna la Giornata Ecologica aperta a cittadini e associazioni

Titolo opzione 2: Sale si mobilita per l’ambiente: sabato 3 ottobre la quarta edizione della Giornata Ecologica in piazza Garibaldi

Il Comune di Sale rinnova il proprio impegno a favore della tutela del territorio e del decoro urbano promuovendo la quarta edizione della Giornata Ecologica. L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione con Gestione Ambiente e la Pro Loco di Sale, andrà in scena nel primo pomeriggio di sabato 3 ottobre 2026 all’insegna dello slogan «Prendiamoci cura del nostro paese». Un appuntamento pensato per unire l’intera comunità in un’azione corale e concreta di pulizia e salvaguardia degli spazi pubblici, chiamando a raccolta famiglie, volontari e realtà associative locali per valorizzare il patrimonio comune.

Ritrovo in piazza Garibaldi e dettagli organizzativi

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio del fine settimana con un punto di aggregazione centrale per coordinare le operazioni sul territorio:

Data: Sabato 3 ottobre 2026;

Sabato 3 ottobre 2026; Orario di ritrovo: Ore 14:00;

Ore 14:00; Luogo di incontro: Piazza Garibaldi a Sale;

Piazza Garibaldi a Sale; Promotori: Comune di Sale, in collaborazione con Gestione Ambiente (Gruppo Acos) e Pro Loco di Sale.

L’appello a cittadini e associazioni: come partecipare

L’invito a partecipare all’intervento di pulizia è rivolto apertamente a tutta la cittadinanza e a tutte le associazioni attive sul territorio salese desiderose di offrire il proprio contributo.

Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza e praticità, gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di presentarsi al punto di ritrovo opportunamente equipaggiati, muniti di guanti da lavoro e calzature adatte.