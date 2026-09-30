La fortuna fa tappa ad Alessandria nell’estrazione del Lotto di martedì 29 settembre, regalando la vincita più consistente registrata a livello nazionale nell’intero concorso. La giocata vincente è stata convalidata presso la ricevitoria di via Teresa Michel grazie a una combinazione vincente composta da tre ambi e un terno. L’episodio conferma il momento particolarmente favorevole per gli appassionati piemontesi del celebre gioco a premi, che nell’ultimo turno ha fatto segnare un volume complessivo di premi distribuiti di grandissimo rilievo.

I dettagli della giocata vincente in città

Il concorso ha visto il capoluogo alessandrino protagonista assoluto delle cronache nazionali del gioco. Come reso noto dalle rilevazioni dell’agenzia specializzata Agipronews, la vincita più alta di giornata è stata messa a segno proprio ad Alessandria.

Le caratteristiche dell’estrazione fortunata:

la giocata è stata registrata presso il punto vendita situato in via Teresa Michel;

la combinazione centrata comprende la bellezza di tre ambi e un terno;

il risultato conseguito si è attestato come il premio più importante tra tutti quelli assegnati su scala nazionale durante il concorso di martedì 29 settembre.

Il bilancio del concorso e le statistiche del 2026

L’estrazione ha confermato l’elevata partecipazione e la diffusione dei premi su tutto il territorio. L’ultimo concorso del Lotto ha infatti premiato migliaia di giocatori, portando il montepremi complessivo assegnato dall’inizio dell’anno a cifre da record:

un’erogazione capillare di premi nell’ultimo appuntamento utile;

un totale complessivo di vincite accumulate a partire dai primi mesi del 2026 che consolida la popolarità del gioco tra gli appassionati di tutta Italia.