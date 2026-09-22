La Giunta comunale di Diano Marina ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del collegamento tra viale Torino e via Sant’Elmo, nell’ambito della Ciclovia Tirrenica.

Il progetto e le soluzioni per l’accessibilità

Oltre a collegare in modo diretto e accessibile due livelli della viabilità cittadina, l’intervento consentirà di connettere il percorso con la tratta della Ciclovia Tirrenica diretta verso Imperia, rafforzando la continuità della rete ciclo-pedonale. Il progetto prevede una soluzione articolata in più componenti:

Una scala.

Un percorso pedonale in via Sant’Elmo.

Una rampa in corrispondenza di viale Torino.

Un ascensore, previsto con particolare attenzione alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, così da rendere il collegamento più inclusivo e utilizzabile da un numero più ampio di cittadini e visitatori.

L’iter amministrativo e le dichiarazioni

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegner Andrea Barla e comprende gli elaborati tecnici relativi alle opere architettoniche, strutturali, elettriche e idrauliche, oltre alle relazioni geologica e di compatibilità idraulica. L’iter ha visto nel novembre 2025 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole della Soprintendenza, seguito dalla conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria nel luglio 2026 e dalla validazione da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici. L’opera è stata candidata a ricevere i finanziamenti del Fondo Strategico Regionale.

“L’approvazione del progetto esecutivo è un momento significativo per il completamento della Ciclovia Tirrenica. Come già annunciato, con il collegamento tra viale Torino e via Sant’Elmo supereremo il dislivello di circa dieci metri con una soluzione che integri scala, rampa e ascensore, prestando particolare attenzione all’accessibilità” ha dichiarato il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi. “Stiamo programmando un’opera che renderà il collegamento più completo, ordinato e fruibile, per residenti, persone con disabilità e visitatori, già candidata a ricevere i finanziamento del Fondo Strategico Regionale, come condiviso a giugno 2025 in occasione della visita a Diano Marina del Presidente Marco Bucci”.