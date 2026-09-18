Il Comune di Diano Marina ha ufficialmente approvato il collaudo tecnico-amministrativo e l’accatastamento del nuovo asilo nido situato in via Gioachino Rossini. L’importante passaggio burocratico rappresenta l’atto conclusivo per l’attivazione della moderna struttura dedicata all’infanzia, realizzata grazie ai finanziamenti ottenuti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 4 dedicata al potenziamento dei servizi di istruzione.

Le certificazioni e l’agibilità

L’approvazione del collaudo, a firma dell’Ing. Alberto Baldi, riveste un’importanza fondamentale dal punto di vista normativo. Come specificato dal Settore Lavori Pubblici, questo provvedimento assume a tutti gli effetti di legge il valore di Certificato di Agibilità dell’immobile.

L’atto, infatti, certifica ufficialmente che la nuova costruzione rispetta tutti i requisiti fondamentali previsti dalla legge:

Conformità al progetto originariamente approvato.

Piena sicurezza e tenuta statica.

Salubrità degli ambienti.

Elevata efficienza energetica.

Rispetto rigoroso delle normative igienico-sanitarie.

Totale accessibilità degli spazi.

Impiantistica, collaudi e documentazione

Per arrivare all’approvazione finale, l’ufficio tecnico ha acquisito e verificato una cospicua mole di documentazione inerente a tutte le componenti dell’edificio. Nello specifico, il collaudo tecnico-amministrativo ha accertato la regolare esecuzione e la conformità alla regola d’arte per i seguenti impianti:

Impianto elettrico completo, comprensivo di illuminazione ordinaria, di emergenza e servizi.

Sistema antincendio, inclusa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio dell’attività con oltre 30 persone presenti.

Impianto fotovoltaico (dotato di 58 pannelli da 500 watt).

Impianto meccanico e di climatizzazione, con relativo verbale di prima accensione.

Impianto idrico-sanitario (sono stati già realizzati anche gli allacci definitivi alla pubblica fognatura e all’acquedotto gestito da Rivieracqua spa).

Sistema di ancoraggio permanente di sicurezza installato in copertura.

Registrazione ufficiale sul portale INAIL dell’impianto di messa a terra.

L’ultimo tassello per l’attivazione della struttura è stato rappresentato dall’accatastamento formale dell’edificio, redatto e consegnato dal Geom. Luca Crescente.

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