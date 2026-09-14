Dal 19 settembre al 4 ottobre 2026, la Locanda Medievale Ai Secoli Bui, situata nel suggestivo borgo di Poiolo a San Bartolomeo al Mare, torna a celebrare l’Oktoberfest. Per oltre due settimane, le atmosfere storiche del locale ligure si fonderanno idealmente con la tradizione della grande festa bavarese, offrendo al pubblico una rigorosa selezione di birre, un menù speciale d’ispirazione tedesca, musica e un allestimento a tema all’insegna della convivialità.

Un incrocio tra tradizioni culinarie e brassicole

Al centro dell’evento, divenuto negli anni un appuntamento tradizionale per la clientela della Riviera Ligure, ci sarà un’attenta ricerca brassicola. Le otto spine del locale ospiteranno birre in continua rotazione, con un occhio di riguardo per gli stili legati all’Oktoberfest e alla grande tradizione tedesca. Questa proposta, curata con dedizione da Emilio Biga (Oste Medievale e Beer Sommelier), sarà affiancata da un menù speciale. L’offerta gastronomica mira a far dialogare due mondi apparentemente distanti: i piatti tipici della Germania verranno infatti proposti e reinterpretati secondo lo stile inconfondibile della cucina della locanda.

Atmosfera e convivialità: i dettagli dell’evento

L’appuntamento è arricchito da una serie di elementi pensati per trasformare le antiche sale del locale in un insolito crocevia tra la Liguria e la Baviera. L’esperienza sarà caratterizzata da:

Grandi tavolate pensate per favorire l’aggregazione.

Allestimenti e decorazioni a tema Oktoberfest.

Musica di accompagnamento per l’intera durata della rassegna.

L’Oste Emilio Biga ha sottolineato il profondo valore di questo evento per l’identità del locale: “Per noi l’Oktoberfest non è una semplice festa a tema, ma una tradizione della Locanda che portiamo avanti da oltre vent’anni”. Un appuntamento capace di rinnovarsi pur mantenendo intatta la propria anima, poiché “cambiano le birre, i piatti e qualche dettaglio, ma resta lo spirito con cui è nato: stare insieme attorno a un tavolo, scoprire birre e sapori e divertirsi”. “Inserirlo dentro una Locanda Medievale – ha concluso Biga – lo rende inevitabilmente qualcosa di molto nostro”.

Informazioni utili e prenotazioni

L’Oktoberfest 2026 della locanda (realtà già riconosciuta dalla Guida Birre d’Italia di Slow Food e presente nella Guida dell’Espresso) sarà accessibile tutti i giorni dell’evento, sia per il servizio del pranzo che per la cena. Considerato il numero limitato di tavoli a disposizione e la tradizionale grande affluenza registrata nelle edizioni precedenti, gli organizzatori raccomandano fortemente di effettuare la prenotazione.