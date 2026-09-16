Giovedì 17 settembre alle ore 21:00, l’Auditorium del Marengo Museum di Spinetta Marengo ospiterà un nuovo incontro pubblico dedicato alla questione dei PFAS. L’appuntamento, aperto a tutta la popolazione e alle associazioni del territorio, servirà a fare il punto sulle più recenti direttive ambientali riguardanti lo stabilimento Syensqo e sulle attività di monitoraggio promosse dalla Regione Piemonte.

I temi del dibattito e i partecipanti

Il focus principale della serata verterà sui contenuti della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per lo stabilimento produttivo di Spinetta Marengo. Nel corso dell’incontro verrà inoltre fornito un aggiornamento dettagliato sulle attività portate avanti dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte in merito alla questione PFAS.

Per garantire un’informazione completa, all’incontro prenderanno parte esperti e istituzioni coinvolte nel percorso. Nello specifico interverranno:

I componenti della Task Force regionale sui PFAS.

I rappresentanti della Provincia di Alessandria.

I tecnici di Arpa Piemonte.

I referenti dell’Asl AL.

L’intervento dell’Assessore Riboldi

A delineare l’obiettivo della serata è l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi: «Proseguiamo il confronto con la popolazione con la stessa trasparenza che abbiamo voluto garantire fin dall’inizio». L’assessore si è poi soffermato sui provvedimenti tecnici: «La nuova AIA introduce prescrizioni importanti per la riduzione delle emissioni e per il rafforzamento della tutela dell’ambiente e della salute pubblica».

L’incontro di giovedì sarà dunque un momento di condivisione essenziale. «Giovedì sera le illustreremo direttamente ai cittadini – ha concluso Riboldi – e, allo stesso tempo, faremo il punto sulle attività di monitoraggio e sul lavoro che stiamo portando avanti. Vogliamo che la popolazione di Spinetta possa conoscere direttamente i dati, le decisioni assunte e i prossimi passi».

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