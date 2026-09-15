Domenica 20 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, si terrà l’iniziativa “Passeggiata a Viguzzolo e dintorni – un cammino per non dimenticare”. L’evento, aperto a tutti, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione per la comunità, offrendo un momento di aggregazione all’insegna della solidarietà e del movimento all’aria aperta.

Il programma della mattinata

La manifestazione prevede un percorso che si snoderà tra le vie e le aree circostanti il paese, con l’obiettivo di unire l’attività fisica al ricordo e al sostegno per chi affronta questa delicata patologia. L’appuntamento è strutturato secondo i seguenti orari:

Ritrovo e partenza: alle ore 09:15 presso la suggestiva cornice della Pieve di Viguzzolo.

alle ore 09:15 presso la suggestiva cornice della Pieve di Viguzzolo. Arrivo: previsto per le ore 11:00, dopo aver camminato insieme, facendo ritorno alla Pieve.

Al termine della passeggiata, per concludere la mattinata in convivialità, i partecipanti saranno accolti con un piccolo ristoro offerto dagli organizzatori.

La rete promotrice e le informazioni utili

L’attività è pensata per essere totalmente inclusiva e aperta a chiunque desideri unirsi a questo cammino simbolico. L’evento è il frutto della sinergia tra diverse e preziose realtà del territorio: in prima linea l’associazione “A casa con voi – Associazione Sollievo Alzheimer”, affiancata dall’Associazione Culturale Viguzzolese e dal gruppo “Strada Facendo” di Pontecurone. L’iniziativa vanta inoltre il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il coinvolgimento istituzionale locale.

Per richiedere maggiori dettagli sull’iniziativa o per effettuare la propria prenotazione, è a disposizione il numero di telefono 389-0117200.