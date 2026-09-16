Il Comune di Diano Marina compie un passo decisivo per il restyling del centro cittadino. L’Amministrazione ha formalmente avviato le procedure per l’affidamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno il primo lotto di Corso Roma di Ponente, nello specifico il tratto compreso tra Piazza Papa Giovanni e Viale Matteotti.

I dettagli dell’intervento e i lavori previsti

Il progetto esecutivo prevede una trasformazione radicale dell’area per migliorarne l’estetica e la fruibilità pubblica. Le opere in programma, pensate per modernizzare l’arteria stradale, includono:

La completa ripavimentazione del tratto stradale interessato.

La sostituzione e l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie sotterranee.

Il totale rinnovamento degli arredi urbani.

Un’importante integrazione e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica.

Le regole dell’appalto e le tempistiche del cantiere

Per la gestione e l’assegnazione dei lavori, l’ente si avvarrà del supporto tecnico della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia. La gara si svolgerà consultando le imprese idonee e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.

Al fine di favorire un’equa distribuzione degli incarichi e applicare il principio di rotazione, l’Amministrazione ha deciso di escludere dalla procedura tutte quelle imprese che stanno già operando in altri cantieri aperti sul territorio cittadino.

La durata dei lavori è stata stimata in 80 giorni consecutivi, calcolati a partire dalla consegna formale del cantiere. Tuttavia, considerata la volontà dell’Amministrazione di procedere in tempi rapidi, non è esclusa l’eventualità di una consegna anticipata dell’area per accelerare la partenza delle operazioni.

L’iter sarà costantemente supervisionato dal Settore Lavori Pubblici, guidato dall’ingegner Elena Muscarella.